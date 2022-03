8M: Día Internacional de la Mujer

CN COLIMANOTICIAS

México.- ¿Es correcto felicitar a las mujeres el 8 de marzo? De acuerdo con una publicación en el medio digital El Financiero, felicitar a las mujeres este 8 de marzo sería una contradicción a la lucha por sus derechos y reforzaría el rol de subordinación al que han sido sometidas, afirma Jimena Ávalos, abogada feminista y titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual (UPCAS) en el Consejo de Judicatura Federal.

“Los comentarios como ‘felicidades a la flor más bella’ o ‘felicidades a las mujeres que tanto nos cuidan’, es contrario a la lucha por los derechos de las mujeres. Esto no significa que las mujeres no seamos bellas, o no cuidemos, o no queramos ser valoradas, pero nos devuelve a este rol donde lo único que se nos permite dentro del patriarcado es ser adornos o ser cuidadoras”, aseguró la especialista en una entrevista para El Financiero.

La abogada considera que el 8 de marzo debería ser una conmemoración por la lucha de los derechos de las mujeres y no una celebración superficial.

“El 8 de marzo originalmente era el día de la mujer trabajadora, no era el Día Internacional de la Mujer como lo concebimos hoy, sino que originalmente es algo que se propone Clara Zetkin, una feminista alemana, comunista, quien plantea esta conmemoración para enaltecer a la mujer trabajadora”.