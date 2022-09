Tata Martino es agredido tras el partido contra Colombia

CN COLIMANOTICIAS

México.- Es claro que la relación entre la Selección y los aficionados está rota, sin embargo, durante el juego de despedida del continente americano, la fanaticada del Levi’s Stadium no solamente abucheó a Gerardo Martino, sino que también el estratega fue agredido.

El director técnico del Tricolor no la pasó bien luego de que su equipo fuera remontado por los cafetaleros, no solamente por el resultado, sino porque por momentos del partido no quedó convencido del juego que dieron.

Desafortunadamente no fue todo para el Tata Martino, porque cuando se disponía a abandonar el terreno de juego junto con una comitiva de la Selección Mexicana, un sector de aficionados que daban hacia ese pasillo del estadio le arrojaron un vaso.

La situación no pasó a mayores, Gerardo Martino no fue golpeado, el recipiente con líquido que le fue arrojado alcanzó a ser desviado, de lo contrario habría impactado directamente en la cabeza del seleccionador mexicano.

Los aficionados del Tricolor salieron muy molestos del estadio, la derrota caló hondo, sobre todo porque los resultados recientemente no han sido los mejores en favor de la escuadra verde y la esperanza de hacer un buen Mundial es algo que se ha diluido.

A pesar de todo, en la conferencia de prensa, el Tata Martino mencionó que prefería quedarse con las cosas positivas que vio del partido y está listo para afrontar la gira por Europa, los partidos previos al debut de México en contra de Polonia en Qatar 2022.

Con información de ESTO