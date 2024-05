Abandera rector a delegación que competirá en la Universiada Nacional 2024

*“El apoyo de la UdeC para que participen es una inversión, no un gasto, en todas y todos ustedes, en su disciplina, en su talento, en el camino que han recorrido para poder estar aquí, y en el esfuerzo de sus entrenadores y entrenadoras”: Christian Torres Ortiz.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La tarde de este martes, en el vestíbulo de Rectoría, Christian Torre Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima, abanderó a la delegación universitaria que representará a la institución en la Universiada Nacional 2024, que se llevará a cabo en Aguascalientes del 11 al 28 de mayo.

En esta etapa nacional, la Universidad de Colima participará en 10 disciplinas con 76 deportistas y 13 entrenadores. Las disciplinas son: ajedrez, atletismo, handball, judo, lucha universitaria, rugby, tae kwon do, tenis de mesa, voleibol de sala, y voleibol de playa.

Christian Torres Ortiz, en su mensaje a los y las jóvenes deportistas, comentó que el deporte no ha sido prioridad en los últimos años en México, “tenemos infinidad de evidencias de que los recursos de apoyo al deporte amateur y profesional, disminuyen o desaparecen, y este año desapareció”

Como universidad pública, agregó, “y como la máxima Casa de Estudios del estado, hay una gran reflexión y preocupación para ver cómo apoyarlos para que asistan”.

En este sentido, resaltó, “el apoyo para que participen es una inversión, no un gasto, en todas y todos ustedes, en su disciplina, en su talento, en el camino que han recorrido para poder estar aquí, y en el esfuerzo de sus entrenadores y entrenadoras”.

Les recordó que tienen la gran responsabilidad de representar de la mejor manera posible a la UdeC y al estado, “porque la representación en la Universiada Nacional, prácticamente en su totalidad, es financiada por la Universidad de Colima. Es importante que lo sepan, pues hay quienes dicen que la Universidad no está apoyando, y no somos nosotros. De no ser por nosotros, ninguno de ustedes podría asistir a la Universiada”.

Aseveró que la UdeC busca estos apoyos, porque en lo personal está convencido de una fórmula que le parece fundamental para la situación que vive el país: educación, cultura y deporte; “y ustedes son la mejor muestra de esa fórmula”.

Les pidió a que se conviertan en ejemplo con su familia, amigos o conocidos, “invítenlos, oriéntenlos a practicar una actividad física o un deporte, eso es fundamental para el desarrollo humano e intelectual, para su tranquilidad y para aspirar a competir”.

Además del apoyo para que asistan a la Universidad, el rector informó que se les otorgará un apoyo económico, como incentivo a su desempeño, a las y los deportistas y entrenadores que destaquen en su disciplina, ya sea que se coloquen en los primeros lugares del ranking nacional o que mejoren su participación respecto de competencias anteriores.

Otros apoyos son la entrega de uniformes y materiales para competir, así como la acreditación del servicio social y las actividades deportivas.

También, dijo, “les otorgaremos la beca al desempeño deportivo, que seguramente muchos de ustedes recibieron. Ésa es una beca nueva, hay un empresario egresado de la Universidad y comprometido con el deporte, que fondea esa beca”.

Estos apoyos, dijo para terminar, “son para que ustedes mejoren, se motiven y vayan con mucho orgullo a representar a la Universidad de Colima en la Universidad Nacional”.

Mario Vladimir Ramírez Archila, director general de Cultura Física y Deporte de la UdeC, señaló que con el abanderamiento de una nueva delegación, “se reafirma que el trabajo duro y los sueños dan fruto, al ver que esta pasión y compromiso se está convirtiendo en una tradición en la Universidad de Colima. Ustedes personifican la constancia y la dedicación de conseguir lo que quieren”.

En el evento también estuvieron Joel Nino, secretario general de la Universidad; Carlos Alberto Ramírez, coordinador general de Extensión; Susana Aurelia Preciado, coordinadora general de Docencia; Mario Guillermo de Anda, director general de Educación Superior; Camilo Alejandro García, presidente de FEC y Raúl Cázares, responsable del Deporte Selectivo en la Casa de Estudios.