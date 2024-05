Sólo 341 recetas ha surtido la Megafarmacia del Bienestar en 4 meses

CN COLIMANOTICIAS

México.- Hasta el momento, la Megafarmacia ha fracasado en su intento de solucionar el desabasto de medicamentos en el país, derivado de la falta de fármacos que padece, ya que al momento de su inauguración sólo contaba con 0.9% de su capacidad de almacenamiento.

Al 29 de abril de 2024, la bodega ubicada en Huehuetoca, Estado de México, sólo ha surtido 341 recetas, indica la respuesta a una solicitud de información de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., (Birmex).

Éstas recetas surtidas por el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis), nombre oficial de la Megafarmacia, representan apenas 2.7 recetas diarias en promedio, del 29 de diciembre de 2023 al 29 de abril de 2024.

Para dar un contexto, en abril del 2023, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo informó que durante 2022, al día, la dependencia surtió 613 mil recetas médicas a sus pacientes.

De hecho, la Megafarmacia solamente ha entregado medicamentos a dos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 210 a pacientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 129 a personas sin seguridad social que se atienden en el IMSS-Bienestar.

Según el registro de la Dirección de Logística de Birmex, la “farmacia más grande del mundo”, como la llamó el presidente López Obrador, recibió 95 mil 297 llamadas hasta el pasado 29 de abril de 2024.

De ese total, 24 mil 792 fueron llamadas sin interacción con el personal que atiende el call center de Birmex; otras 27 mil 94 no fueron atendidas porque no contaban con información suficiente, es decir, los pacientes no tenían receta o no sabían su CURP.

El Cefedis también recibió 16 mil 225 llamadas de personas que ya se habían comunicado con anterioridad para solicitar algún medicamento, y volvieron a marcar para darle seguimiento al folio de su solicitud; sin embargo, la mayoría ha quedado sin surtirse; la Megafarmacia sólo ha dado solución a 341 folios.

Birmex también informó que mil 168 folios se están atendiendo mediante una gestión interna, es decir, buscando los medicamentos en las unidades médicas del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, para enviárselo al paciente que lo está solicitando. En 4 meses, Megafarmacia sólo ha surtido 341 recetas

Con información de El Universal