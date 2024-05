Margarita Moreno propone “licencias a la palabra para negocios” para impulsar la generación de empleos

* La candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Colima sostuvo un diálogo con las y los integrantes de Coparmex.

CN COLIMANOTICIAS

Margarita Moreno, candidata a la presidencia municipal de Colima por Movimiento Ciudadano, tras la invitación de Coparmex Colima, sostuvo un diálogo abierto con sus agremiados, a quienes propuso trabajar de manera coordinada para respaldar la generación de empleos e impulsar el desarrollo económico del municipio, mediante la simplificación de procesos y estrategias como “licencias a la palabra”.

En el encuentro, encabezado por el presidente del Centro Coparmex Colima, Eduardo Sánchez García, la candidata de MC respondió a los diferentes planteamientos del sector empresarial en el que se coincidió en la importancia que tiene que el municipio se convierta en facilitador para la apertura simplificada de empresas que dé la oportunidad a emprendedores y empresarios de confiar en Colima para invertir.

“Sabemos lo importante que es que las autoridades lejos de ser un obstáculo seamos facilitadores para la inversión, que generemos las condiciones para que más personas puedan generar proyectos y sueños que ayudan a más familias a vivir mejor”, comentó, al referir que el reto es buscar la migración de trámites físicos a procesos cien por ciento digitales.

Dio a conocer que la propuesta de “licencias a la palabra”, tiene el objetivo de alentar la inversión, de que las y los emprendedores cuenten con un tiempo de gracia para su regularización, luego de invertir en el montaje de su negocio, capacitación de las y los trabajadores y, finalmente, conseguir clientes.

“Muchas pequeñas y medianas empresas quieren invertir, pero no se animan porque no sólo es la renta de un local, la inversión en el montaje del negocio, sino también es el pago de trámites y la licencia. Queremos que eso no sea un obstáculo, la propuesta es que se verifique el uso de suelo, que el proyecto sea apto con el entorno y hagamos un acuerdo para que el negocio inicie y dos meses después, ya que comienzan a tener clientes obtengan su licencia”, expresó

Entre los temas que se abordaron, las y los socios de la confederación patronal plantearon temas relacionados a la seguridad, disponibilidad y tratamiento del agua, así como recuperación y atención de espacios públicos con mayor inversión en polígonos mejor iluminados para mayor seguridad de familias, mujeres y estudiantes.

“En materia de seguridad se disminuyeron todos los índices delictivos que competen al ámbito municipal. Tenemos reducciones muy importantes en materia de extorsiones, robo a transeúntes, violencia intrafamiliar pero no es suficiente porque debemos tener cero casos, porque cada caso cuenta, cada caso es una persona afectada”, refirió.

Ante este aspecto aseguró que se ha logrado invertir en capacitación, equipamiento, mejoramiento de las condiciones laborales e implementación del Modelo de Justicia Cívica, así como la adopción de estrategias exitosas de otros municipios.