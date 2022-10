Solamente con visión de estado se resuelve la petición de la comunidad de Zacualpan

Por: Ángel Durán

La petición de los pobladores de Zacualpan al Gobierno del Estado, donde le piden que les construya un centro médico, es el origen del problema por el que en algunos hogares de Villa de Álvarez y Colima ya no tienen agua y es que, se cerraron las llaves de los pozos en aquella comunidad y como consecuencia el vital líquido ya no llega a su destino.

Los pobladores manifiestan que el Gobierno del Estado les debe esta unidad médica, que fue un compromiso adquirido por la gobernadora y ellos en sus reclamos manifiestan que el centro de salud que tienen, lo deben derribar y construir uno nuevo, porque está dañado, la estructura corroída y es un peligro para la comunidad y los que ahí trabajan.

La petición de la comunidad solamente se puede resolver con visión de Estado, con interlocutores especializados en derecho y más en comunidades indígenas, la participación de instituciones públicas como la Comisión Estatal de derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del Congreso del Estado, organizaciones civiles y sociedad en general y en especial la toma de decisiones de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pero todos en sinergia para trabajar en la solución de fondo.

Y es que, en el diálogo público que se hizo entre los servidores públicos del gobierno del Estado y los habitantes de la comunidad, quedó evidenciado, que se quiere resolver el problema con la comunidad Zacualpan, como lo hacen con cualquier otra comunidad colimense y es que eso no es así.

La comunicación de Gobierno del Estado con la comunidad de Zacualpan debe de hacerse haciéndose respetar la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Colima, la propia Constitución Colimense, la Constitución Mexicana y diversos tratados internacionales que nuestro país ha firmado, donde todas, en su conjunto, dan la pauta de cómo se debe tener una interlocución con los habitantes de comunidades indígenas en nuestro país; no pueden utilizar las mismas herramientas de comunicación que el gobierno usa con la población en general, sino que se debe de adaptar a la cosmovisión del pensamiento indígena, por eso se hicieron las reglas y las leyes especiales para proteger sus derechos.

Fíjese usted, los pobladores exigen que se les construya un nuevo centro de salud, el que tienen, ya no les sirve, el gobierno les dice no, te vamos a remodelar el que ya está, porque hay dictámenes periciales que avalan que todavía es funcional y aparte ya se cuenta con el dinero para realizar la obra; Los comuneros dicen no, queremos uno nuevo porque éste no sirve y representa un riesgo, en el fondo se trata de desconfianza entre la comunidad y el gobierno.

En la realidad jurídica, se trata del derecho a la salud que están reclamando los habitantes de esta comunidad colimense, un derecho que tiene características muy especiales de acuerdo a nuestra propia legislación colimense, de los cuales debe tenerse en cuenta una visión de usos y costumbres de esta comunidad, un trato especializado por parte del Estado hacia ellos y como no se les cumple, entonces tomaron medidas de cerrar las válvulas de agua para los habitantes de Colima y Villa de Álvarez.

Vaya mega problema; que si el gobierno no lo atiende correctamente y o si no analiza el fondo de lo que realmente representa, puede terminar en un encono social sin precedentes, se tiene que resolver rápido, pero para eso se tiene que ser sensible por parte del gobierno y analizar que en el fondo no es otra cosa más que un reclamo social. La comunidad se queja de que no cuenta con servicios médicos adecuados, por qué no entenderlo bajo esta cosmovisión de grupo protegido, no es otra cosa más que darle los derechos que la misma Constitución obliga a que se les otorgue, si el Estado hace lo que le corresponde se solucione el problema, pero si no se hace se agudizará más este problema que pudo prevenirse; de ahí que se requiere el consejo profesional y especializado y con una visión de Estado que proteja los derechos de las personas que habitan en esa comunidad y que como reflejo se den cuenta que resolverlo conlleva también la prevención de un enorme problema social de desabasto de agua para Villa de Álvarez y Colima . Estamos a tiempo de evitarlo. Este problema para solucionarse solamente es por la vía del diálogo, y esto solamente se logra cumpliendo la petición de la comunidad de Zacualpan.

