¡Hablando Claro!

Por: Ramón Pérez Gutiérrez

Xóchitl Gálvez, se le notó relajada, asertiva y con frases dirigidas a temas específicos: medio ambiente, laborales, economía, etc. mostró mejoría. Abordó las cualidades que despiertan el entusiasmo de sus seguidores: chispa y naturalidad. Sheinbaum, por su parte, parecía incomoda, trastabillaba. No se le vió así en el pasado debate. Se sentía fuera de cancha y se defendió sin haber puesto sobre la mesa ningún tema. Y Máynez, que no logra posicionarse como un candidato serio, Sin mencionar una propuesta interesante.

Xóchitl mejoró sustancialmente con respecto al debate pasado. Se dirigió a su gente, no dejó de atacar y se le notó más desenvuelta.

Sheinbaum aparecía incómoda y molesta y no pudo hablar de temas ambientales, porque el trabajo de este gobierno en esa materia es negativo. Xóchitl Gálvez puso sobre la mesa el impacto de las extorsiones en la economía.

En este segundo debate en donde los temas principales fueron economía, pobreza y el cambio climático, Sheinbaum se quedó sin tiempo en su participación. Xóchitl Gálvez, supo aprovechar mejor el tiempo y el formato del debate. Presionando a Sheinbaum y la morenista no pudo contestar

La candidata Xóchitl afirmó que México puede cumplir los compromisos ambientales internacionales para 2030, pero no con este gobierno. Propuso el uso de hidrógeno como energía verde para avanzar en esta dirección

Xóchitl Gálvez, criticó los escándalos en los que ha estado envuelta Sheinbaum y Morena, como el caso del agua contaminada en la CDMX, prometió impulsar el desarrollo sustentable con medidas de protección al medio ambiente, destacando la preocupante baja en los niveles de agua en presas en todo el país.

Reiteró su rechazo a la extorsión de los productores agrícolas. Aseguró que su administración no se aliará con el narcotráfico y restablecerá los apoyos y créditos, impulsando la tecnificación del sector agrario.

En el cierre, Xóchitl Gálvez señaló que el 2 de junio sólo hay dos opciones: ceder ante la corrupción, violencia, autoritarismo y escasez de medicamentos, o despertar hacia la libertad. Hizo un llamado a construir un México próspero y en paz.

Xóchitl Gálvez en Colima.

El próximo domingo 5 de mayo, Xóchitl Gálvez estará en Colima a las 9:45 am en el Jardín Libertad, acude con tu familia, invita a tus amigos, Colima y México requieren de la participación de todos.

¡Por un México sin miedo!

¡Vida, Verdad y Libertad!

