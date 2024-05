UdeC, una de las 5 universidades del país con mejores escenarios laborales: Rector

*En esta ocasión, cerca de 3 mil 300 trabajadores de la Universidad de Colima participaron en el desfile conmemorativo del primero de mayo.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Alrededor de 3 mil 300 universitarios y universitarias, tanto trabajadores en activo como jubilados, se sumaron este miércoles 1 de mayo al desfile por el Día Internacional de Trabajo. El contingente fue encabezado por Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima y Luis Enrique Zamorano Manríquez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeC (SUTUC).

Como cada año, el desfile dio inicio con una ceremonia realizada frente a la glorieta dedicada a José Pimentel Llerenas, que encabezó la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y a la cual asistió el rector como uno de los invitados especiales.

Después de la ceremonia, se montaron varias guardias de honor en la glorieta de Pimentel Llerenas, en una de las cuales participó el rector. Después inició el desfile hacia el centro histórico de la ciudad, por la calle Santos Degollado.

Una vez terminado el desfile, bajo el sol del mediodía, las y los universitarios se dieron cita en el Casino del SUTUC, donde celebraron su día social con baile y comida.

Durante la celebración en el SUTUC, el rector celebró la alta convocatoria de las y los universitarios en este Día Internacional del Trabajo; “esto no sería posible sin un trabajo en unidad, en armonía, y si no tenemos un alto sentido de pertenencia con nuestra institución y sindicato”.

Esa buena relación entre Universidad y Sindicato -recalcó- “nos ha llevado a ser una de las cinco universidades en el país con los mejores escenarios laborales. En este sentido, quiero pedirles que valoren mucho lo que tenemos; hay que cuidarlo y defender hasta donde será necesario absolutamente todo lo que hemos logrado”.

Felicitó al Sindicato y su secretario general “porque siempre hemos podido encontrar coincidencias en beneficio de nuestras y nuestros trabajadores, así como de las y los jubilados y pensionados de esta Casa de Estudios. No olvidemos el lema de nuestra institución: no dejemos de estudiar, no dejemos de luchar y no dejemos de trabajar por esta gran institución que es la Universidad de Colima”.

En su intervención, Luis Enrique Zamorano Manríquez, secretario general de SUTUC, agradeció la entusiasta participación de las y los, en el Día Internacional del Trabajo, “pues nos encontramos la inmensa mayoría de la comunidad universitaria: sindicalizados y de confianza, jubilados y pensionados, estudiantes y egresados”.

“Amamos a nuestra Universidad de Colima -agregó- y todos los que pertenecemos a ella hacemos que la institución avance con paso firme, razón por la cual, como ya lo mencionó el rector, estamos entre las cinco primeras universidades públicas con la mejor estabilidad laboral”.

Acompañaron al rector en el presídium Joel Nino, secretario general de la UdeC; Priscilia Álvarez, directora general de Recursos Humanos; Camilo García, presidente de la FEC; Carolina Venegas, presidenta de la FEUC; Jesús Campos, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UdeC y Azucena Evangelista, presidenta de la ACU.