MENTIRAS, MENTIRAS, MENTIRAS

AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Han pasado dos debates entre las y el candidato a la presidencia de México, debates que claramente fueron ganados por la candidata Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, los que apoyan a Xóchitl Gálvez insisten en lo contrario, pasando por alto las encuestas que se han realizado después de cada debate.

¿Será que se engañan solos o quieren engañar al pueblo?

Cualquiera de las dos opciones les afecta, principalmente porque ambas llevan, en el fondo, la mentira.

Por demás está decir que los conservadores llevan tatuada la mentira, por eso me sorprendió que en el segundo debata, Xóchitl haya etiquetado a la doctora Sheinbaum como mentirosa. La verdad me causó risa y me hizo recordar al ladrón que iba por la calle gritando: ¡Agarren al ladrón, agarren al ladrón! Cuando la realidad fue que el ladrón era él.

No hay que olvidar que el PRIAN hizo de la mentira y el engaño el soporte para gobernar por más de un Siglo. Y lo peor no fue que robaron, sino que dejaron a una generación convencida de que robar estaba bien. Motivo por el que hoy algunos malos mexicanos apoyan su regreso.

En los últimos días se ha publicado que Xóchitl casi alcanza a la que será nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Mayor mentira no puede haber. Y con ellos confirman que los mentirosos son ellos. Etiqueta que llevan tatuada en la piel.

También dicen que, si la votación es masiva, quizá superior a la del 2018, Xóchitl será quien gane. Otra mentira, porque la base poblacional con credencial para votar está con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A mi no me crean pregúntenle a la gente, vayan casa por casa para que palpen la realidad.

AL MARGEN

Como dicen que prometer no empobrece, los que están compitiendo por cargos públicos y saben que las probabilidades de triunfo son bajas, no se miden en prometer cosas, al fin que al perder nadie les podrá reclamar nada.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.