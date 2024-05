Reconoce UdeC a mejores docentes y a trabajadores por 15, 20 y 25 años de servicio

*“Que este acto sirva como un franco agradecimiento a sus aportaciones, su sentido de pertenencia y el compromiso manifiesto para seguir contribuyendo a la mejora de la Universidad”. Christian Torres Ortiz, rector. *“No hay educación sin ustedes, no hay transformación sin ustedes; la labor que ustedes desempeñan tiene mucha importancia, pues esencialmente es una actividad con un gran impacto humano”: Indira Vizcaíno, gobernadora del estado.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este miércoles, en el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”, se llevó a cabo la entrega de preseas a las y los universitarios que cumplieron 15, 20 y 25 años de servicio en la institución, y se reconoció a las y los mejores docentes de nivel medio superior y superior de la Universidad de Colima (UdeC).

El evento estuvo encabezado por la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva y Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la máxima casa de estudios en el estado.

“Esta ceremonia ocupa un lugar privilegiado en la agenda universitaria, pues son ustedes, el personal que apoya las funciones sustantivas, nuestro capital más valioso y constituyen el impulso para que la misión de formar a las mejores personas sea posible”, dijo el rector.

Agregó que al celebrarse este miércoles el día social el Maestro y la Maestra, la UdeC otorga el reconocimiento al profesorado que, de acuerdo con la valoración de sus estudiantes, se destacó en cada programa de licenciatura y en los planteles de educación media superior y superior en el año 2023.

Agradeció al Gobierno del Estado y al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), “por su notable compromiso con la clase trabajadora de nuestra institución, al erogar el recurso económico suficiente para solventar estas preseas que hemos otorgado, así como los estímulos al mejor docente”.

“Con trabajadoras y trabajadores como ustedes estaremos en condiciones de avanzar en el aseguramiento de la calidad, la pertinencia y la transferencia del conocimiento para el beneficio colectivo. Además, con su participación decidida, podremos responder a la misión que tenemos como institución pública y retribuir el apoyo permanente de la sociedad”, destacó el rector.

“Que este acto sirva -continuó-, como un franco agradecimiento a sus aportaciones, su sentido de pertenencia y el compromiso manifiesto para seguir contribuyendo a la mejora de la Universidad y a la formación de los cuadros de técnicos, profesionales y posgraduados que impulsen la transformación positiva de nuestro entorno”, dijo para finalizar el rector.

Al tomar la palabra, la gobernadora Indira Vizcaíno señaló que “la Universidad de Colima y Gobierno del Estado somos instituciones y autoridades aliadas en el objetivo común de impulsar la educación media superior y superior en toda la población y de impulsar que sea una educación de calidad. Aliadas en propiciar, además, condiciones para que nuestras juventudes tengan todo lo necesario para acceder, permanecer en la educación y sacar de ella el máximo provecho”.

“Dado que la Universidad es una institución aliada en estos objetivos ustedes, maestras y maestros universitarios, son nuestras y nuestros aliados en el primer frente de batalla para transformar Colima a través de la educación, por eso sus condiciones para laborar nos importan y su bienestar es también una prioridad”, agregó la mandataria.

Resaltó que las y los maestros “son los que le dan vida a todos los esfuerzos que se hacen para tener juventudes mejor preparadas y listas para tener tanto los conocimientos como la entereza para enfrentar y superar los retos del presente y el futuro”.

Aseguró también que: “no hay educación sin ustedes, no hay transformación sin ustedes; la labor que ustedes desempeñan tiene mucha importancia, pues esencialmente es una actividad con un gran impacto humano”.

“Todas y todos tenemos mucho que aprender de las y los maestros; les agradecemos el efecto que tiene lo que hacen en las aulas, pero sobre todo les reconocemos que lo que hacen en las aulas acompañe a sus alumnas y alumnos siempre; ustedes tocan corazones, moldean y reestructuran mentes, ustedes tocan e inspiran almas, ustedes cambian vidas”, culminó.

En nombre de las y los homenajeados, Óscar Javier Solorio Pérez, quien recibió presea por 20 años de labor en la institución, comentó que a veces, como profesores, olvidan que enseñar no es tanto lo que se dice, sino más bien aquello que se hace, cómo se hace y por qué se hace.

Llamó la atención sobre el hecho de que “la realidad, para las y los jóvenes con quienes compartimos el día a día en el aula, es muy diferente de aquella que vivimos cuando éramos estudiantes; si no entendemos esas realidades como institución, como profesores o como comunidad universitaria, no podremos educar a nuestros estudiantes y no podremos incidir en la realidad ni lograremos trascender como institución”.

Dijo, además, que para ser profesor universitario se requiere de una gran dosis de realismo, pero también de optimismo; “justo eso se requiere para motivar a nuestros estudiantes, para infundir esperanza en ellos y ellas y llevarlos a trascender en su educación, en su profesión y como personas, pues la Universidad es el mejor lugar para aprender”.

En ese sentido, Solorio dijo que “es sólo corriendo más riesgos como podremos ayudar a construir un entorno donde equivocarse no sea sinónimo de escarnio, sino la ruta más acelerada y eficaz de aprendizaje; es decir, debemos aprender y debemos enseñar a equivocarnos más, pero eso sí, a equivocarnos mejor. Con ello, estaremos dando un gran ejemplo a nuestros estudiantes y ayudándoles a transitar el mar de incertidumbre que el futuro pueda depararles”.

Antes de concluir su mensaje señaló que, como universitarios, “deberíamos de sentirnos orgullosos de la Universidad y la sociedad que estamos construyendo; esto es: una Universidad que se comunica mejor, que marca el camino, que ve sus errores y los mejora, que no teme a los riesgos, una Universidad pertinente y que transforma la vida de quienes en ella hemos estudiado y trabajado, que transforma el entorno en el que incide todos los días y que tiene el valor de ser un faro de esperanza para educar y transformar”.

En el presídium estuvieron: Juan Carlos Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; Alfredo Álvarez, presidente del H. Congreso del Estado; Adolfo Núñez, secretario de Educación y Cultura en el Estado y Joel Nino Jr., secretario general de la UdeC.

También estuvieron: Luis Enrique Zamorano, secretario general del SUTUC; Camilo García, presidente de la FEC; Carolina Venegas, presidenta de la FEUC; Jesús Campos, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UdeC, así como Azucena Evangelista, presidenta de la ACU.