Sector Médico reconoce propuestas de TEY en materia de salud

* Las unidades básicas de salud que propone la candidata a reelegirse en la Villa, resuelven un problema de accesibilidad y prevención: Carlos Juárez.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- La propuesta en materia de salud de Tey Gutiérrez, candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por Colima a la Presidencia de Villa de Álvarez, fue bien recibida por Carlos Juárez, Director de la Clínica de Mamá en Colima, quien destacó el anuncio de la instalación de Unidades Básicas de Salud en colonias del municipio.

“Son muy importantes las Unidades Básicas de Salud, sobre todo porque hay muchas lugares que no tienen la accesibilidad a los grandes centros de salud”, expresó el médico.

Estimó que esas Unidades pueden ver cuestiones básicas de salud de carácter preventivo y que si no se atienden adecuadamente es posible se ponga en riesgo la vida del paciente, pues el tiempo de traslado a una unidad más grande y más lejana pudiera significar una importante diferencia.

“Me da mucho gusto que la Maestra Tey y todo su equipo se preocupen por el tema de salud, que no obstante no es una responsabilidad del ámbito municipal, pero como otros entes de gobierno lo han descuidado, ahora lo adopta como asunto suyo en favor del ciudadano, pues sin salud no tenemos nada”, señaló.

Esta semana, la abanderada de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional a la alcaldía villalvarense, participó en la firma acuerdo ciudadano “Por amor a la Villa”, en su variante Comunidad Es la Villa, el cual contiene las propuestas, entre otras materias, en el ámbito de la salud.

En ese sentido, Tey Gutiérrez asumió el compromiso de seguir implementando el programa integral de prevención de adicciones y fortalecimiento a la salud mental; desarrollar el Botón Ángel, una aplicación para teléfono celular que atenderá emergencias de salud a personas adultas mayores con disposición de ambulancia, y a continuar instalando unidades de salud en las colonias, donde se ofrezcan servicios de médico homeópata, médico familiar, odontólogo, lentes a bajo costo, pelucas oncológicas y servicios de laboratorio.