Se pronuncian concesionarios de Taxi en contra de regularizar Mototaxis

Participan en el Foro de Parlamento Abierto para la reforma de la Ley de Movilidad.

Colima, Col.- Concesionarios y choferes de taxis de organizaciones diversas, CTM, CNOP e Independientes de diversos municipios del Estado, se pronunciaron en contra de la pretensión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad de la Legislatura Local de realizar reformas a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado en las que se pretende incluir en la misma la operación de Mototaxis y declarar su legalidad, tal y como lo promueve la Senadora del PVEM Gabriela Benavides Cobos y sus diputados en dicha comisión del Congreso Local, David Grajales y Patricia Ceballos Polanco.

Durante la celebración del Segundo Foro de Parlamento Abierto para la Reforma a la Ley de Movilidad hubo escasa participación y solo se contó con la presencia de un número reducido de concesionarios y choferes de taxi, quienes recriminaron a los diputados que se pretenda aprobar o incluir en la Ley la operación de mototaxis, cuando en ello (en su operación) han mediado actos de corrupción entre autoridades y supuestos beneficiarios.

En este segundo Foto de Parlamento Abierto, el dirigente del Frente Colimense del Transporte, Hugo Chávez Ríos, criticó la presencia en el Presidium de la Senadora Gabriela Benavides, una “promotora de la operación de mototaxis”, con lo cual se denota la tendencia de las reformas que se pretende.

En tanto, Juan José Navarro y Enrique López Morán, de los concesionarios y choferes de taxis de la CTM, manifestaron su inconformidad en regular a las moto taxis como prestadoras del servicio de pasajeros, en un primer momento “por la inseguridad en su estructura para los ocupantes de las mismas y para los terceros en circulación, ya que éstas no cumplen con los requisitos e implementos de seguridad establecidos en las normas y leyes”.

Señalaron que lo anterior conforme a lo establecido en el articulo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dispone: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”

Asentaron que las citadas moto taxis, “no cuentan con los mínimos sistemas de seguridad requeridos” tales como dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos; especificaciones de seguridad, entre las que destacan el cinturón de seguridad, bolsas de aire, luz de matrícula trasera, sistema de asientos, sistema desempañante y demás mecanismos.

Asimismo, insistieron en que dentro del recurso de reclamación 36/2021 CA, derivado del incidente de suspensión tramitado dentro de la Controversia Constitucional 20/2021 promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, se argumentó totalmente lo siguiente en relación a las mototaxis:

“Pues (i) ponen en riesgo la integridad de los usuarios, ya que estos vehículos no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad; (ii) tampoco se sujetan a los controles ambientales establecidos, lo que provoca que en su mayoría sobrepasen los niveles permitidos de ruido y de CO (monóxido de carbono); (iii) al no estar regulados no es posible identificar el vehículo, ni a los conductores titulares de la concesión, lo que genera un fuerte riesgo a la seguridad pública de la comunidad, y (iv) la prestación del servicio de transporte de pasajeros, a través de estos vehículos, afecta directamente a los medios de transporte convencionales, ante la imposibilidad que tienen estos últimos de competir en condiciones de igualdad con sus cuotas de mantenimiento y sus tarifas, lo que a la larga genera un detrimento en la calidad del servicio.”

En dicha resolución de la Corte se estableció que “las moto taxis son inseguras”.

Por todo lo anterior “podemos concluir que la prestación del servicio de pasajeros por medio de las mototaxis significan un riesgo para la colectividad, ya que como se ha manifestado no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, realizan contaminación ambiental y auditiva, y por consiguiente el servicio no seria de calidad para los usuarios y sobre todo y más importante se pondría en peligro latente la integridad física de las personas y su vida”.

Sin embargo, la Senadora Gabriela Benavides defendió las reformas a la Ley de Movilidad Federal en las que se prevé “el derecho a la movilidad”, en la que se incluye Moto taxis “ante la falta de camiones y taxis que den un adecuado servicio”.

Los concesionarios y choferes de taxi, insistieron en que si en la actualidad operan esas unidades en algunos municipios de la entidad “es debido a actos de corrupción en que incurrieron algunas autoridades municipales”.