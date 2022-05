La salud se mercantilizó

Por: Ángel Durán.

Los hospitales privados se han mercantilizado tanto, que están provocando que muy pocas personas puedan acceder a sus servicios y un gran número de ellas por falta de recursos económicos se les está negando; sobre todo, cuando se trata de una urgencia en el que si no tienes el dinero para garantizar el pago no se te atiende y si por alguna razón entras, no se da de alta al paciente si no pagas.

El interés económico de las clínicas médicas superó la vocación de proteger la salud del ser humano; algo lamentable ni tampoco entendible aún ante las circunstancias actuales que vivimos en el país.

Hoy en México se vive la voracidad por obtener ingresos a como dé lugar y la medicina no es la excepción; quienes la ejercen, sobre todo ámbito privado; -no todos, pero en su gran mayoría-, los pacientes se quejan que las estancias en los hospitales son demasiado caras – se lucra con el dolor ajeno y la urgencia de la necesidad del servicio-, muy lejos del alcance del general de la población.

Lo grave de esta situación, no es la insensibilidad de los hospitales, sino que la ineficiencia en su atención y calidad del servicio de las instituciones médicas del sector público, cada vez se ven más abarrotados y una gran cantidad de pacientes que llegan a requerir esos servicios, no son atendidos por falta de cupo, anteponen que: no tienen camas, no hay medicamentos, no tienen prótesis para quienes la necesitan; es decir, carecen casi de todo.

¿Qué es lo que provoca la falta de atención médica de las instituciones públicas? que quienes requieren de atención de salud, caigan a los hospitales privados y después tengan que deshacerse de los pocos bienes, pedir prestado o de tiro, poner en riesgo la salud de su familiar para esperarse a ver cuándo las instituciones públicas de salud los atienden, además del pillaje del sector hospitalario privado en razón de que las autoridades sanitarias estatales no revisan, los dejan hacer lo que quieran, dejando desamparada a la población.

Las autoridades del gobierno estatal y federal, tienen conocimiento de estas irregularidades y de la negativa e ineficiente forma de garantizar el derecho humano a la salud a las personas por parte de sus instituciones, a pesar de ello, siguen dejando a la población desamparada.

¿Qué se tiene que hacer? la Secretaría de salud o la autoridad competente en el ámbito estatal y federal, cada quien, en su competencia, tiene el deber de cuidar que ninguna persona independientemente del estatus social o económico al que pertenece, se quede sin recibir atención médica cuando la necesite, de lo contrario se están incumpliendo con el compromiso de garantizar el derecho humano a la salud a que tiene derecho conforme el artículo 4º. De la Constitución mexicana y artículo 2º. de la Constitución colimense.

Este problema se agudizó todavía de mayor manera desde que empezó la pandemia por COVID-19 en donde el sector salud privado y muchos médicos que no son del sector salud pública, han abusado de las necesidades que tiene la población, esto con la complacencia de las autoridades sanitarias.

Es importante que Las autoridades que regulen el cumplimiento de este derecho, que chequen el abuso y regulen la forma y los estándares honorarios de los hospitales privados y los médicos que ejercen la profesión, porque lo que sucede es que, cuando mercantiliza una profesión, se deforma su objetivo y como consecuencia se corrompe el servicio, ya que les importa más el beneficio económico que la salud de los pacientes.

