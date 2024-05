¿Quién ganará Riult o Margarita?

*Viridiana queda fuera. *El fondo de pensiones

Por: Guillermo Montelón Nava

Con la ventaja de tener el reconocimiento de un buen trabajo en el municipio de Colima, una personalidad empática, carisma y el buen trato en su relación con la gente que pretende gobernar en un segundo periodo, Margarita Moreno parece que las lleva de ganar, aunque no deja de ser un lastre la mala imagen que le generó la lucha que libró con los partidos que la postularon para el primer periodo, especialmente contra el PRI, que aún podría darle un dolor de cabeza por no existir una evidencia contundente de que haya renunciado al mismo en tiempo y forma para poder contender por Movimiento Ciudadano.

Si bien los aspectos formales y legales al ciudadano de pie poco le importan, los partidos están en su lucha política por el poder y parece que tienen una carta bajo la manga con el fin de que el candidato de la alianza PRI y PAN Riult Rivera, pueda avanzar y convencer a los ciudadanos de esos partidos, aunque, la verdad sea dicha, si bien Riult tiene el apoyo de una importante estructura partidista, aún pesa el hecho de que muchos militantes se salieron del PRI, incluyendo algunos muy reconocidos y con liderazgo, como Federico Rangel y muchos que ahora simpatizan con Margarita.

Adicionalmente Riult no cuenta con el mismo carisma y aunque como legislador federal no hizo un mal papel, sí le desvinculó mucho de la ciudadanía, a lo que hay que agregar que no supo aprovechar adecuadamente los tiempos previos al inicio formal de las campañas, lo que fue en deterioro de su imagen y posicionamiento. Me parece que se han confiado demasiado, tanto él como los partidos postulantes, así que tendrá que redoblar esfuerzos para ganarse la simpatía y el voto de los habitantes del municipio de Colima, pues su principal contrincante le lleva importantes ventajas y superarlas no será fácil, ni siquiera con la inercia que de manera positiva puedan generarle candidatos como Xóchitl, Mely o Crispín que gozan de popularidad y reconocimiento.

Y es que la lucha por la presidencia municipal prácticamente queda cerrada entre ellos dos, luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación dio por concluido el proceso de impugnación en el que Viridiana Valencia buscó ser la candidata de Morena a la Presidencia municipal, descuidando temas elementales como su residencia acreditada debidamente, de tal manera que ahora ese Movimiento tendrá que postular a otro candidato, siendo José Manuel Romero Cuello el más indicado; falta que las huestes del partido decidan apoyarlo y aunque le quede poco tiempo de campaña a nivel municipal, ya ha hecho trabajo con el electorado, aunque se ve difícil que pueda remontar, pues hoy todos los candidatos de Morena llevan el lastre y el peso de una marca desprestigiada por el mal gobierno federal y estatal, así como por los graves y escandalosos hechos de corrupción que se han hecho públicos.

EL FONDO DE PENSIONES.

En medio de una vergonzosa expresión de sumisa obediencia, los legisladores de Morena fueron a rendirle culto a su mesías luego de haber concluido el último periodo ordinario de sesiones y dar por terminado su compromiso como diputados federales o senadores, quienes no solo quedan mucho a deber, sino que pasarán a la historia como un poder legislativo que no supo estar a la altura de lo que México requiere y se sujetaron a ser fieles servidores del presidente, dejando su dignidad en la basura.

Y entre sus últimas fechorías está el haber aprobado la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar confiscando los fondos de ahorro para el retiro de los miles de trabajadores de 70 y más años que tenían sus cuentas inactivas en las AFORES, representando un robo descarado.

En lugar de haber impulsado una verdadera reforma de pensiones que se enfocara, sobre todo en lograr la incorporación de los más de 30 millones de trabajadores que están en la informalidad para que en el futuro puedan tener una pensión digna y suficiente, deciden robarse recursos con los que, de acuerdo a las reformas aprobadas y ya publicadas, se pueda integrar un fideicomiso como capital semilla del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo que no dicen en su explicación es que, de acuerdo a los artículos transitorios del decreto de creación de dicho Fondo, los trabajadores que quieran reclamar su dinero quedarán sujetos a que haya disponibilidad de recursos en el fondo, además que, de manera tramposa, expresan que el gobierno “procurará” pagar los recursos que se reclamen, es decir, no lo asumen como obligación ni compromiso, sino a una intensión subjetiva de intentar atender los reclamos. Lo bueno de todo esto es que la inconformidad se traducirá a un voto de castigo.

