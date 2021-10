No habrá impunidad, será investigado endeudamiento y déficit financiero: Indira Vizcaíno…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Los partidos tradicionales como el PRI y el PAN y otros que tras la frustración electoral no superada, por haber perdido en las urnas y luego en la mesa, han utilizado para intentar generar una zona de desgaste, es el tema relacionado a que no se investigará al gobernador José Ignacio Peralta sobre el endeudamiento y caos financiero, generado durante su administración, y que una vez que deje el cargo y se irá sin aspavientos a disfrutar de las delicias de una fortuna, que dicen acaudaló durante el sexenio.

Pero ayer quedaron aclarados los rumores y malos entendidos, pues la gobernadora electa Indira Vizcaíno dijo en rueda de prensa: “que en 20 días termina el régimen que ha afectado a Colima, el cual será investigado a profundidad, recalcando que no habrá impunidad”.

Día tras día, la rumorología tóxica crece, esto como resultado de una pérdida del control político en la entidad y de las negociaciones que tradicionalmente hacían el PRI y el PAN para repartirse las rebanadas de pastel al concluir una elección. Hoy ése pastel no es exclusivo de dos partidos y lo vemos en el Congreso Local y en las alcaldías; donde queda manifiesta la representación de las diferentes fuerzas políticas, y esto definitivamente incinera los anhelos de volver a tener ese control que por décadas estaba en mano de unos cuántos y que hay que decirlo como es, nos llevaron al caos financiero, de seguridad y social, que impera actualmente; porque hoy vemos el resultado generado en éste y en sexenios anteriores.

Al respecto, la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva dijo que se calcula una deuda estatal de más de $8 mil millones de pesos, incluyendo cerca de $2 mil millones de pesos en el monto general del déficit público, además de hacer énfasis que el régimen estatal actual será investigado a profundidad y que no habrá impunidad. Pero no sólo esto, Vizcaíno Silva aseveró que las cuentas de banco del gobierno estatal se encuentran en ceros, debido a que presupuestalmente el gobierno saliente decidió generar la idea de ingresar un total de 800 millones de pesos y aun sin tenerlos decidieron gastarlo.

En general amable lector, lectora, si son temas muy delicados, que se investigarán, pues a nadie le beneficia el contener una problemática de tales magnitudes o dejar de investigar la procedencia y la ruta del dinero de las y los colimenses, que se desvió o gastó de forma indebida y no como lo marca la ley. Indira Vizcaíno Silva fue clara al decir que no hay perdón, no hay borrón y cuenta nueva, es un tema de transparencia y de legalidad. Al respecto abundó que:

“El dinero nunca ingresó y ahora no existe forma para cubrir lo que se obligó para cumplir, vamos a llegar a diciembre de este año con un déficit de casi $2 mil millones de pesos, va a ser complicado pero estoy convencida de dos cosas: Confío y tengo la esperanza que el Gobierno de México, estará respaldando a nuestro gobierno, no para resolver los problemas y hacer un borrón y cuenta, si no para atender lo emergente del estado de Colima, pero también para que nosotros actuemos en contra de aquellos que encontremos que pudiesen a ver participado en alguna irregularidad”, señaló.

Puntualizó que hasta el momento se han encontrado $8 mil millones de pesos de deuda en diferentes ámbitos, sin contar los compromisos pendientes que se tienen en Salud, en la Secretaría de Educación y en los Organismos Paraestatales; y que será hasta que se inicie la nueva administración cuando se pueda profundizar en la realidad de las finanzas que dejará el gobierno saliente y manifestó su compromiso de informar de forma puntual y transparente a la opinión pública, las irregularidades que puedan localizar; acentuando que el proceso de Entrega-Recepción continúa y el avance de transición cumplida tiene un avance del 50 por ciento. Indira Vizcaíno reconoció y agradeció el apoyo al rescate financiero del gobierno de México con los adeudos del Gobierno del Estado con los trabajadores, recalcó que tal y como fue la encomienda del presidente de la República, antes de la entrega de estos recursos, se vigila que el destino de estos sea el pago de la nómina de los trabajadores que se han visto afectados por la falta de solvencia de la administración saliente.

Con estos datos y estas declaraciones hechas por la gobernadora electa Indira Vizcaíno, quedan descartados los rumores y surge la certeza de que habrá una investigación para la administración que aún encabeza José Ignacio Peralta Sánchez.

Ha sido clara en afirmar que se investigará el endeudamiento, el deficitario estado financiero y que los responsables no gozarán de impunidad, ni ningún privilegio. En pocas palabras calla rumores mal sembrados que en nada benefician a la edificación del nuevo Colima.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMO: Ahora resulta que el atareado escribano, muchos años al servicio del PRI y del PAN, de donde obtuvo grandes beneficios y más con las ayuditas de su hermano que incursionó en política y cobró bastante bien, aunque no hizo nada memorable, le gusta hablar mal de muchas personas y ciudadanos, sobre todo de las mujeres, entre ellas de mí.

Le recuerdo al misógino sexagenario, que le taparon el asuntito judicial de su bello retoño, tan delicado era, que tuvo que tocar retirada a tierras lejanas.

Ahora pretende ponerse la banda de honestidad, credibilidad y pluralidad, además de pretender jugar al rol de asesor de la gobierno entrante, (que nadie le ha pedido, aclaro), cuando un día sí y al otro también, ha sido lacerante en su crítica a la Cuarta Transformación y todavía hace un par de días cuestionaba severamente al gabinete que aún no se presenta.

De momento sólo tengo algunas apreciaciones, la primera es gramatical, se escribe Covid con “d” la segunda, los colimenses ya no estamos para sandeces, sino para soluciones, lo primero que debemos tener es congruencia, y de ahí señor, cerrar filas.

La tercera es que la Cuarta Transformación apoya al feminismo, detesta la misoginia, para que vaya tomando nota, porque a usted, le encanta agredir con la pluma a las mujeres. Y la última, para tener la boca grande, hay que tener la cola chica y la de usted es de brontosaurio. Saluditos.