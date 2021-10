Un Calvario de tres años

Tribuna villalvarense

Por: César Alejandro Guerrero.

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue, luego entonces este próximo viernes 15 de octubre termina uno de los peores gobiernos de la historia moderna de Villa de Alvarez que se tenga memoria. Un trienio gris, de mediocre por el lado que se le vea, ausente de liderazgo- todos, dentro y fuera sabíamos quién era y fue el verdadero poder tras en el trono en el edificio de J. Merced Cabrera 55, por si fuera poco, falta de producto de gallina de parte del alcalde Felipe Cruz Calvario, en cuanto sus funciones esenciales, los servicios públicos para llorar, se retrocedió lo ganado por décadas, parques-camellones parecen potreros llenos de maleza, baches al por mayor en todas las calles y avenidas, alumbrado deficiente, cero obra pública de relevancia, a puros parches se la llevaron, por cierto de muy mala calidad pero obvio, bien cobradas, ¡vaya ni Yulenny lo hizo peor!, eso es decir mucho en cuanto a lo pésimo que fue como primer edil, una verdadera vergüenza para nuestro querido pueblo, bueno así lo trató y no ciudad.

Afortunadamente para los villalvarenses, ya se va, por los magros resultados ofrecidos en esta administración, debiera ser su último cargo al menos de elección popular, aunque, se dice y entrevista radiofónica, amenaza que puede ir como director general de la Ciapacov, a pesar de que sobre agua, solo sabe que sirve para curar una cruda, de ser verdad este fundado rumor, es indudable, sería en pago político adelantado por el “sesudo” voto que le dará irrestrictamente su flamante esposa en el congreso local a Morena y las iniciativas a modo de Indira, pero pues que le podemos pedir a Paty Ceballos quien llegó al Congreso por arreglos de campaña y no por méritos, mucho menos capacidad; no hay que sorprendernos, la cuarta transformación tiene un lema patentado, amor con amor se paga, no obstante, nosotros como ciudadanos de la zona conurbada que culpa tenemos que nos manden por componendas, a un tipo sin preparación para desempeñar un buen papel pues ni profesión tiene, a duras penas quienes lo conocen dicen terminó la preparatoria porque era burrazo para estudiar. Estaremos atentos para ver si se concreta este abominable nombramiento.

Un botón de muestra de la ineficiente gestión en comento, es el paro de labores de los policías el día de ayer por la mañana, peligroso por el lado que se le vea pese a que fue por 3 o 4 horas, en ese breve lapso se dejó a la ciudadanía indefensa ante la de por sí deplorable inseguridad pública. Según las versiones de los propios elementos Felipe les dio un trato indigno llegando a inhumano de la parte patronal, a parte de “jinetear” el fondo de ahorro que les descuentan quincenalmente, los ninguneó, aseguraron en entrevista con los medios de comunicación, que un solo uniforme y dos pares de botas les dieron en tres años, ni siquiera papel higiénico en los baños, agua para beber la compran ellos mismos, sin gasolina y en mal estado las patrullas, como Cruz Calvario no tuvo argumentos sólidos y creíbles para defenderse, que cree amable lector, entrado en carrera como buen político fracasado, al igual que nachito Peralta pues que le echa la culpa al Covid, al cabo que ni se puede defender el virus, como si el ex panista arrepentido hubiese equipado hospitales o comprado vacunas, sencillamente no pudo con el paquete y ya, esto lo juzgará la sociedad. Para que vean lo que se van a llevar al organismo intermunicipal del agua.

TORO DE ONCE

Empero como les decía supra líneas, afortunadamente en horas le tocan las golondrinas y bien merecido a Felipe y sus secuaces, vienen nuevos aires para la Villa con la llegada de Tey Gutiérrez pues es una persona que tiene años trabajando al lado de la gente sin ostentar un cargo público, por lo que se entiende y suponemos, ahora con el respaldo del ayuntamiento ofrecerá buenos resultados, sin embargo, la maestra al igual que los diez nuevos alcaldes y la propia gobernadora Indira Vizcaíno tendrá que enfrentar serios problemas financieros, la hacienda pública quebrada, sin fondos y con muchas deudas por todos lados, en el caso de Villa de Alvarez una millonaria con los trabajadores sindicalizados, así que a pesar habrá una necesaria oxigenación en la comuna, lamentablemente igual que a nivel estado Nacho y Felipe dejaron sus respectivos gobiernos en ruinas.