Morena debe pedir disculpas públicas al pueblo de Colima: Benjamín Alamillo

El Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Colima Benjamín Almillo, aseveró que Morena debe pedir disculpas públicas a las y los colimenses por cancelar su asistencia al debate entre las y los candidatos al Senado, que se llevaría a cabo este 9 de mayo.

“No quisieron asistir porque no tienen cara para presentarse ante Colima, no tienen propuestas sólidas, ni un verdadero plan para sacar del atolladero al Estado. Colima tiene el peor gobierno del país y lo gobierna Morena, su partido, encabezado por Indira Vizcaíno. Es claro que no les importa Colima”, refirió el Delegado Nacional.

Benjamín Alamillo dijo que es evidente que las y los candidatos no se quisieron exponer a que la ciudadanía conozca que no tienen un proyecto real y contundente para sacar a Colima, de la crisis en la que lo tienen sumergido.

“Es tanto el miedo que tiene Morena de enfrentar a la ciudadanía que prefirieron cancelar su participación al debate; tenían el escenario para poder desmentir eso que dicen que son calumnias por parte de nuestra fórmula. No cabe duda que se sienten perdidos y saben que en el debate se iba a evidenciar todo el daño que le han hecho al pueblo colimense”.

Asimismo, dijo que las fórmulas que cancelaron su asistencia deberían ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral, por toda la inversión de recurso económico y humano que se generó para la organización de dicho debate; “Se jugó con el tiempo de la ciudadanía que participó en la elaboración de las preguntas; el recurso que se invirtió para la producción, en la que estaba colaborando la máxima casa de estudios, la Universidad de Colima”.

“Y a los esquiroles, el PRIAN, que le hacen juego a Morena al también bajarse del debate, su castigo será el que les de la ciudadanía el próximo 02 de junio, cuando los manden al basurero de la historia política de Colima”, destacó Benjamín Alamillo.