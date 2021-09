Martín Flores expone que no cometió delito al bloquear acceso a recinto portuario de Manzanillo

* “No me importa que denuncien cuantas veces sea necesaria, siempre y cuando sea por luchar por la clase trabajadora”, expone el dirigente del STSGE.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, dio a conocer que no cometió ningún delito al bloquear el acceso del recinto portuario en Manzanillo el pasado 3 de septiembre.

Esto luego de que la Administración Portuaria Integral (API) Manzanillo denunciara ante la Agenda del Ministerio Público Federal al líder sindical, Flores Castañeda, por bloquear el acceso al recinto portuario bajo el argumento de pérdidas millonarias y afectaciones.

El dirigente gremial, expresó que se habrá de presentar a declarar, ya que argumentó no haber cometido ningún delito.

“He hecho junto con mis compañeros sindicalizados el derecho constitucional a la libre manifestación y protesta y por ningún motivo aceptaremos que se nos pretenda perseguir por ejercer el derecho a pago de salario a los trabajadores que son los más afectados”.

Añadió que no le importa que le denuncien cuantas veces sea necesaria, siempre y cuando sea por luchar por la clase trabajadora.

Flores Castañeda argumentó no haber sido notificado pero estará al pendiente y en el banquillo de los acusados para dar su declaración.

“Daré la cara, no me ampararé, me ampara la ley y la justicia”.

Refirió que la propia API hace perder más a los manzanillenses con los bloqueos permanentes porque los tráileres no circulan y el tren se atraviesa y todas las obras de trabajo que pierden.

“Que nos paguen, también hay que denunciar a los dueños de transportes y movilizadores del puerto porque también afectan a habitantes de Manzanillo”.

CADA SINDICATO TIENE SUS PROPIAS ESTRATEGIAS

Por otro lado al cuestionársele por qué no han cerrado filas otros sindicatos con el STSGE, Flores Castañeda abundó que cada organización sindical tiene sus propias estrategias y son respetables.

“Me parece que han hecho su lucha y me parece que estamos aquí inmersos tres sindicados: SNTE 39, el STSGE y otro independiente de gobierno del cual no sabemos que hay ahí, pero nosotros nos dedicamos a luchar por trabajadores”.

El líder gremial expresó que el STSGE hizo la gestión para el pago a trabajadores al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a quien públicamente le agradecieron porque les dio respuesta.

Añadió que el problema es grave ya que no solo afecta a la clase trabajadora de gobierno, sino a miles de familia de colima, al no haber circulante.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados o de manera aislada, pero cada organización sindical tiene sus propias estrategias y son respetables”.