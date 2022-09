Inicia en Armería el levantamiento de escombros y evaluación de daños

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- La alcaldesa Diana Zepeda encabezó esta mañana el inicio de los trabajos de levantamiento de escombros y evaluación de daños a viviendas y a infraestructuras públicas, además que anunció que se ha atendido a un promedio de 100 personas en el refugio temporal ubicado en el auditorio “Rubén Tinoco Alcantar”, mismo que permanecerá abierto en tanto dure la contingencia y la gente pueda regresar a sus hogares.

“Para las familias que no tienen un lugar donde cocinar, que se les haya caído su cocina o se les hayan dañado sus electrodomésticos, aquí el ejército mexicano en coordinación con DIF municipal, están prestando los alimentos de manera gratuita”.

Diana Zepeda indicó que este refugio tiene el resguardo de personas porque sus viviendas ya no están habitables o presentan daños estructurales y destacó que se están atendiendo diferentes situaciones, “tuvimos reportes de fugas de gas, en valle del sol se vivió una explosión, pero no hemos tenido pérdida de personas”.

En las brigadas de limpieza de escombros estarán participando personal de confianza, de base y sindicalizado además de personal de seguridad pública, vialidad y de la Semar.

Por ahora el reporte de algunas comunidades y colonias es que aún no se cuenta con servicio de energía eléctrica, por lo que dijo que se está en comunicación constante con personal de la CFE y en tanto terminan de arreglar la situación, el municipio avanzará con la limpieza para aprovechar la luz del día “no hay luz todavía en Rincón de López, en El Puertecito me notificaron que llegó en la noche; Coalatilla hasta hace unos momentos no tenía, tampoco en la colonia Lázaro Cárdenas y otras ya identificadas”.

Alán Sánchez, director de protección civil del municipio, informó que con el apoyo de personal del Ayuntamiento se asignaron diferentes brigadas para abarcar un mayor espacio y cuantificar las afectaciones, ayudar a las personas a sacar los escombros, rehabilitar sus viviendas e identificar bardas o estructuras que hayan quedado inestables que puedan significar riesgo.

Sobre los edificios públicos, indicó que se estará haciendo recorrido en las escuelas con apoyo de algunos profesionistas que evalúen la infraestructura y personal de educación para determinar si se encuentran en condiciones para para continuar sus actividades.