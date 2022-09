GUBERNATURA DE MODELAJE

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

“Quiero reconocer al diseñador colimense Carlos Pineda Mx por su talento y agradecerle por el hermoso vestido que me permitió que me acompañara anoche, en un grito que nos une a las mujeres: vivamos sin miedo, sin misoginia, sin machismos, sin que nos objetivasen… Vivamos libres”. Con estas palabras trató de salirse por la tangente la mujer que ha convertido el cargo en una pasarela de modelos donde ella y sus amiguis a diario y a todas horas lucen sus encantos personales fruto en buena parte de cirujanos plásticos, maquillistas, diseñadores de tocados, vestuario, calzado, colguijes, etc., etc., y etc., todo ello con cargo al erario.

En su desesperado afán por ganarse la buena voluntad de Indira Vizcaíno a la que, duro le tupió cuando cobró como diputado en la anterior LIX Legislatura Local, Carlos César Farías Ramos siguió la misma línea discursiva autocomplaciente oficial: “Celebro que, la Gobernadora del Estado, en evento, ‘Grito de la Independencia’, allá (haya) usado un elegante y audaz vestido, en uno de nuestros colores patrios; Además dando realce a un diseñador paisano colimense”.

“Toda mujer tiene el derecho a vestir a su gusto; Y toca a todas y todos respetar ese derecho; Evitando a toda costa los pronunciamientos negativos. Aplaudo la decisión de toda mujer a vestir como su voluntad, carácter y personalidad le guste, bien y más por todas ellas. Que sirva esta polémica generada por un vestido para, expresar que toda mujer y toda persona puede y debe vestir a su voluntad; Y como sociedad debemos respetar ese derecho”, sentenció muy ufano el mismo sujeto que escribe y habla con faltas de ortografía y que mucho la había fustigado por el robo en despoblado del terreno propiedad del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc en Altozano y de las becas “Jóvenes construyendo el futuro”.

“Lamento que en estos tiempos el respeto a la mujer se haya perdido sin importar nivel político, económico o social la violencia la ejercen sin temor alguno, como mujer me solidarizo con nuestra Gobernadora Indira Vizcaíno Silva y celebro su apoyo al diseñador colimense Carlos Pineda quien ha destacado en otros estados y países por su gran talento. Así mismo exhorto a las mujeres colimenses a unirnos, a ser sonoras a vivir libres de etiquetas ni estereotipos y decir no a vivir violentadas sea cual sea el tipo de violencia contra cada una de las mujeres”, publicó Cony Lozoya Baeza, delegada Municipal en Colima del Colegio de Mujeres Abogadas del Estado de Colima, A.C., haciéndole segunda a su interesado marido con la misma pobreza en el arte de hablar y escribir correctamente el idioma español.

Nadie discute el derecho de Indira y sus amiguis a vestirse como les venga en gana; tampoco, los méritos del diseñador colimense Carlos Pineda Mx, ni del pueblo bueno a criticarlas. Ellas al recorrer cotidianamente la pasarela con su “outfit” exponen y se exponen como figuras públicas que son. Si no quieren que les chiflen ni abucheen, deben bajarle dos rayitas a sus exhibicionismo, frivolidad y afanes protagónicos.

Aunque es mucho pedirles a las empoderadas y triunfalistas modelos de pasarela de la 4T colimota lideradas por Indira, deben respetar sus investiduras, aunque sean bisoñas en la política y la administración pública, y aguantar vara, así como les sonríen de oreja a oreja a las cámaras a la menor provocación, y no hacerse las víctimas unidas dizque por el grito de “vivíamos sin miedo, sin misoginia, sin machismos, sin que nos objetivasen… Vivamos libres”.

Quienes viven con miedo, temor y pánico, son los colimenses carentes de guardias armados hasta los dientes y camionetas blindadas de máxima protección. Hay que recordar que el machismo, la misoginia, la homofobia y la objetivación fueron expresados en vivo y a todo color por el gobernador de facto en el ya famoso programa de radio en la 90.5.

Tan feliz y contenta se le vio a Indira ataviada con su vestido patrio modelo árbol de navidad, que posó en las escaleras de Palacio de Gobierno extendiendo con sus manos las amplias enaguas. Las líneas trazadas por la jefatura bicéfala de Comunicación Social del Gobierno del Estado se centraron en la defensa del diseñador de quien nadie se había ocupado, y en la libertad de Indira de hacer de la gubernatura a su cargo una pasarela de la moda para ella y sus amiguis.

Se dice que…

*La fotografía tomada la misma noche del Grito de Independencia a la gobernadora de pasarela y a la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno González, habla más que mil palabras.

*La transformación visual de las chicas de Indi operada en su primer año en el poder estatal, ha sido tan marcada que, si se comparan fotos del 1 de noviembre de 2021 con las de hoy, están irreconocibles.

*Si, como justificó un fanático porrista de AMLO e Indira en el Facebook, “lo importante es que se hable de ella, bien o mal pero que se hable”, lo ha estado logrando con creces en los casi once meses que los colimenses llevan sufriéndola.