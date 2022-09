El fortalecimiento de partidos clave para la construcción de la democracia

Por: Ángel Durán.

Los partidos políticos tienen que verse en el espejo y darse cuenta que tienen que cambiar sus estrategias y su comportamiento en el que deberán adherirse a sus objetivos y fines que la Constitución Mexicana les impuso en el artículo 41.

Esta posición que deben de tomar, es clave para el fortalecimiento y consolidación en el avance de la democracia, no nada más como un deber urgente de los partidos, sino como una exigencia de la sociedad.

Para ningún miembro de los partido político (todos) pasa desapercibido el alto grado de desaprobación social, que si bien es cierto, todavía no se ven amenazados al grado de desconocerlos, lo es porque, hay un mecanismo muy fuerte construido, un andamiaje tergiversado para que la sociedad no pueda unirse, pero es cuestión de tiempo de que estos obstáculos de participación social, den un viraje y que el pueblo pueda encontrar la salida a fin de reclamar a los responsables de este nudo democrático que no nos deja avanzar.

Los presidentes y presidentas de los partidos políticos nacionales y locales en el país, saben del deber constitucional que tienen, de ser los intermediarios entre la sociedad y quienes detentan el poder, esto por mandato de la Constitución e incluso, por compromisos internacionales que México ha adquirido, al comprometerse a fortalecer la vida de los partidos políticos y así fomentar la consolidación de la democracia, compromiso que adquirió al firmar la Carta Democrática Interamericana, un instrumento internacional, que tiene como fin el reforzamiento de la democracia en América latina y en la que, por supuesto, nos conviene a todas y todos fomentar su aplicación real.

Éste instrumento internacional señala:

Artículo 5. El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. …

Artículo 6. La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

Ante este compromiso internacional, es indispensable que los propios partidos políticos analicen su esencia constitucional y los compromisos internacionales que hemos adquirido y se darán cuenta, que su comportamiento, no es el apto para cumplir con los compromisos que adquirimos.

Este mismo compromiso, obliga a que los partidos políticos incluyan esencialmente la participación de la sociedad en su fortalecimiento, y un mecanismo efectivo para cumplir con esta obligación nacional e internacional establecida en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, es introducir la opinión y el pensamiento de la sociedad, los partidos políticos saben del distanciamiento ideológico entre lo que el pueblo reclama y uno de ellos es que los partidos políticos deben escoger a los mejores candidatos y candidatas para ocupar cargos públicos y que estos representantes populares, una vez ganando la elección se convierten en reales demócratas que cumplan estrictamente con lo que establece el artículo 41 de la Constitución mexicana.

La sociedad se queja que los partidos políticos imponen a sus candidatos pensando en su beneficio propio y no a líderes sociales que los representen o que hayan salido de la propia sociedad con miras a competir un cargo público, este es un reto que deben garantizar los políticos, en mandar a sus candidatos o candidatas que sean empáticos socialmente.

Ese es el compromiso que tienen los partidos políticos y que tienen que garantizar a la población a fin de qué ellos se metan a este gran cambio de fortalecimiento de este instituto político y así poder lograr la construcción de una democracia consolidada con miras a su verdadero rol establecido en la Constitución y en compromisos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

www.angelduran.com