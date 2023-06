Gobierno de Colima invita al primer Festival Costero del Papalote en Manzanillo

* Será este viernes y sábado en Playa Miramar; habrá elevación de papalotes gigantes, talleres, agenda artística y cultural, área gastronómica, inflables, entre otras amenidades.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Subsecretaría de Turismo y el DIF Estatal Colima, invitan a toda la población, así como a turistas que se encuentren en la entidad, a participar este viernes 9 y sábado 10 de junio en el primer Festival Costero del Papalote 2023, la gran fiesta de colores y arte que tendrá lugar en la plazoleta de Los Arcos, en Playa Miramar de Manzanillo, de 5 de la tarde a diez de la noche; es de índole netamente familiar, por lo que habrá diversas actividades para todas las edades.

Este extraordinario espectáculo de papalotes gigantes contará con diversas amenidades para todas las personas que asistan, desde inflables para las y los pequeños de la casa, concursos de papalotes, un pabellón de artesanías, agenda artística y cultural, hasta un área de alimentos y bebidas para disfrutar lo mejor de la gastronomía de la región.

Quienes acudan serán testigos del vuelo de hermosos e imponentes papalotes gigantes, de múltiples figuras y variados colores. Lo mejor es que no sólo podrán participar observando, pues pueden llevar su propio papalote y elevarlo con las demás personas; e incluso si no tienen uno, no se preocupen, a lo largo de esta jornada se brindarán diversos talleres para poner manos a la obra y elaborar ahí mismo el suyo.

Este primer Festival Costero del Papalote 2023, es un pretexto perfecto para que las familias colimenses disfruten de Playa Miramar, conocida nacional e internacionalmente por sus aguas tranquilas y cristalinas, que, en combinación con la brisa y sonidos del mar, crean un ambiente paradisiaco, propicio para divertirse y disfrutar. Lo mejor de todo es que el viento que circula por esta zona es idóneo para que los papalotes se eleven y se mantengan en el aire.

Jorge Padilla Castillo, subsecretario de Turismo, informó que habrá una serie de concursos para niñas, niños, jóvenes y personas adultas. “Si alguno es de tu interés, puedes llevarte un premio económico y la temática será el cuidado del medio ambiente; así pues, este festival es una oportunidad para disfrutar de un gran destino turístico como Manzanillo y de un excelente evento, anímate a asistir y forma parte de esta fiesta de color”, invitó el funcionario estatal.