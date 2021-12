Fallece la legendaria Betty White, a los 99 años de edad

CN COLIMANOTICIAS

EEUU.- La legendaria actriz de «The Golden Girls» (1985-1992), Betty White, falleció este viernes a los 99 años, informan diferentes medios de comunicación.

Icono de la televisión en Estados Unidos y famosa en todo el mundo, White habría cumplido el próximo 17 de enero 100 años.

La tarde de este 31 diciembre se dio a conocer la lamentable muerte de la legendaria actriz Betty White, quien estaba a menos de tres semanas de cumplir 100 años. De acuerdo con TMZ, la estrella de Hollywood falleció esta mañana en su casa, pero todavía se desconocen las causas.

Apenas el 28 de diciembre, la actriz había celebrado en redes sociales que su cumpleaños número 100 se acercaba y que lo festejaría siendo la portada de la famosa revista People, en la cual se recopilaban los testimonios de importante figuras como Sandra Bullock o Ryan Reynolds a lado de Betty White.

Betty White fue quizás una de las actrices que pudo presumir tener una de las carreras más longevas en el medio, ya que comenzó a actuar a los 17 años, aunque el papel que la llevó a la cima fue el de Rose Nylund en la serie «Las chicas de oro», que se transmitió entre 1985 y 1992.

Betty White también destacó en el cine, pues en su legado se cuentan más de 30 películas, entre ellas «Tempestad sobre Washington» y «La propuesta»; en los últimos años también participó en Toy Story 4, prestando su voz.

My 100th birthday… I cannot believe it is coming up, and People Magazine is celebrating with me! The new issue of @people is available on newsstands nationwide tomorrow. https://t.co/kTQnsbMDGK

— Betty White (@BettyMWhite) December 28, 2021