En Tecomán ya solo operan tres rutas del transporte público

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La falta de presencia de alumnos en las escuelas y el alto costo de los combustibles, son algunos de los factores que en Tecomán sólo estén funcionando 3 de las 9 rutas que existían, reveló Francisco García, quien fuera transportista por 60 años en este municipio.

Comentó que en un año, bajaron de nueve a tres las rutas urbanas que prestan el servicio en la cabecera municipal de Tecomán, “intentamos sostenerlas” dijo Francisco García, quien aclara por lo incosteable del negocio optó por vender sus unidades.

García Pérez admitió que fueron varios los que se quedaron con sus permisos y se salieron, en el lapso de un año se vino abajo todo a causa de varios factores, desde la pandemia hasta el alto costo de los combustibles, “fue una cascada de costos que se elevaron, con los insumos, los llanteros, los talleres, muchos gastos”.

Explica que seis rutas se suspendieron por incosteables, y a manera de ejemplo explicó que la ruta 5 trabajaba todo el día con un costo de operatividad de 1 mil 300 pesos más 400 pesos del chofer de cada turno “eran más de 2 mil pesos y había ocasiones en que sacaban 700 u 800 pesos, en pocas palabras estábamos pagando por trabajar y realmente no hay nadie que aprecie la situación”.

A la crisis se sumó el nulo apoyo del gobierno “en los 60 años jamás vi que los gobiernos nos quisieran apoyar, salvo Mario Anguiano cuando fue gobernador que por medio de la caja popular, nos prestaron 100 mil por unidad para arreglarlas”.

Aclaró que no fue un apoyo regalado sino en préstamo, pero sí les ayudó porque pagaron solo el 0.5% de intereses. Señala que los transportistas que quedaron en general tienen otros ingresos como lavanderías, casas de renta u otros con lo que se han sostenido, pero no podría sostenerse una persona solo del transporte “tan solo las unidades ya están costando aproximadamente 1 millón 700 mil, no hay modo de pagarlos «llegó el momento que eran insostenibles, o almorzábamos o le poníamos diésel al camión”.