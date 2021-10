El PRI se desentendió de impugnaciones de Tecomán y VdeÁ, afirma el PAN

*Jamás hubo acuerdo con el PRI para impugnar la elección de Tecomán. *El dirigente del PAN en Colima afirma que la dirigencia estatal priista “nunca otorgó apoyo, como tampoco intervino en impugnaciones presentadas; fue evidente que en ningún momento existió interés jurídico para atender los asuntos.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro García Rivera, rechazó haber tenido algún acuerdo con el PRI para impugnar ante la Sala Superior la sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó dejar sin efectos la anulación de la elección del municipio de Tecomán e incluso afirmó que durante el pasado proceso electoral los priistas nunca otorgaron apoyo, como tampoco intervinieron en impugnaciones presentadas; siendo evidente que “en ningún momento existió interés jurídico del PRI para atender los asuntos”.

Es de mencionar que el CDE del PRI, cuyo presidente es Arnoldo Ochoa González, envió a los medios de un comunicación un comunicado en el que se informa a la ciudadanía los motivos por los que no se impugnó la sentencia que dejo sin efecto la anulación de la elección de Tecomán e incluso culpó de ello a la dirigencia panista y a su abogado Hugo Ramiro Vergara Sánchez.

Ante estas acusaciones, el dirigente del PAN en Colima, Alejandro García Rivera, señaló que “el dirigente del PRI nunca tuvo comunicación con él, respecto al recurso correspondiente a la elección del Ayuntamiento de Tecomán”.

El líder blanquiazul del estado, manifestó que, contrario a lo que argumenta el priísta, la comunicación y los acuerdos debieron darse con la dirigencia que él representa, situación que jamás aconteció, pues el Presidente Estatal del Revolucionario Institucional, no mantuvo comunicación con la dirigencia de Acción Nacional.

García Rivera agregó que al interior del Partido Acción Nacional se determinó que el equipo jurídico que encabeza el abogado Hugo Vergara Sánchez, coordinador jurídico del blanquiazul, no continuaría con la interposición del recurso para la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal respecto a la elección del Ayuntamiento de Tecomán, así como se determinó que, en el caso de Manzanillo, no se acudiría a la instancia superior y como, en su momento, el PRI decidió no impugnar la elección de diputado federal del distrito 2, en la que Óscar Ávalos representó a la Coalición “Va por Colima” y como en su momento, se pronunció respecto a no llevar a cabo la impugnación de la Gubernatura del Estado.

Destacó que fue Acción Nacional quien estuvo pendiente de la impugnación del Ayuntamiento de Villa de Álvarez y se encargó de la defensa jurídica de la elección de las diputaciones locales de los distritos correspondientes a Tecomán y Manzanillo, e incluso fue Acción Nacional quien interpuso el recurso ante el Tribunal Local para impugnar la elección del ayuntamiento de Tecomán, situación que descuidó totalmente el Revolucionario Institucional.

Abundó que el coordinador jurídico del PAN y representante de la Coalición “Va por Colima”, Hugo Vergara Sánchez, se encontraba este fin de semana en la Ciudad de México con la finalidad de estar atento a los recursos que pudieran interponerse respecto a la elección del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, por instrucciones de la dirigencia blanca azul, pues incluso la dirigencia tricolor ha descuidado dicha defensa.

García Rivera recalcó que en la mayoría de los recursos que el instituto político que representa estuvo interponiendo respecto a varios de los cargos que se contendieron el pasado 6 de julio, nunca hubo apoyo ni intervención de parte de la dirigencia del PRI, siendo evidente que en ningún momento existió interés jurídico para atender los asuntos que se llevaron en las instancias electorales jurisdiccionales.

Finalmente, señaló: “llama la atención que quieran responsabilizar a nuestro representante jurídico de acciones y omisiones que el PRI y su dirigente no observaron”.