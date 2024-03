EL CANDIDATO QUE SE ENOJE PIERDE

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Y el ex priista, adecista, panista y de tiempo acá verde ecologista, Virgilio Mendosa Amezcua, cabeza de la fórmula de dos candidatos a senadores de la República por la triada MORENA-PVEM-PT, se encolerizó perdiendo los estribos ante el cuestionamiento de un reportero que preguntó sobre el manejo discrecional que en beneficio propio hizo de una tarjeta de crédito ilimitada de American Exprés durante su primera gestión como alcalde de Manzanillo y en el siguiente de su pupila política Gabriela Benavides Cobos, par que fue denunciado penalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por “fraude en la modalidad de uso indebido de tarjetas y documentos de pago electrónico y/o cualquier otro delito que se configure”.

¡Pruebas, pruebas!, gritó Virgilio como energúmeno con sus ojos a punto de estallarle, a sabiendas de que las mismas no se ha exhibido públicamente para no dañar el debido proceso que duerme el sueño de los injustos cubierto por el manto morado de la impunidad 4t, pero de que el armeritense gastó millones de pesos con cargo a los indefensos contribuyentes manzanillenses, no hay duda en la mente del pueblo bueno de Colima, como tampoco sobre el medio millón de pesos mensuales de las prerrogativas que en este trienio 2021-2024 le correspondieron al PVEM de su propiedad en el estado, que dispuso a discreción.

Ante los reclamaos por parte de quienes, con sus dieciséis candidaturas perdedoras a diputaciones locales de mayoría relativa contribuyeron a que Virgilio tuviera a su disposición cada mes la bolsa del medio millón de pesos contantes y sonantes, por el abuso patrimonialista que hacía del dinero del todos, el político con enorme fortuna se justificaba con el cuento de que la mitad de ese cash la entregaba al CEN del PVEM para el pago de las multas que le había impuesto el Instituto Nacional Electoral.

La desafortunada reacción ante el reportero que cumplía con su tarea como tal, desnudó a Virgilio tal como en realidad es y toda su vida pública ha sido: soberbio y prepotente, provocando que varios analistas periodísticos le refrescaran sus confesiones hechas “con bebidas etílicas de por medio, en donde reconoce haber recibido dinero del narcotráfico y quien dijo, siendo panista, que Felipe Calderón es un ratero”.

También, cuando ya con más de cinco copas clavadas entre pecho y espalda sacó su clásico “Ni te imaginas, ni se imagina la gente de bien, que está relacionada con los cabrones del narco, y que a través de ellos te hacen llegar las cosas y a través de ellos te buscan. Ellos buscan el cómo estar seduciendo y la chingada. A mí se me acercaron, así como se le acercan a medio mundo, y me mandaron dinero. Yo como dije un día: ‘chingue a su madre mientras sea negocio”.

Con esa calidad moral, y pasándoles por encima a morenistas con reales merecimientos para ser postulados en lugar de él como Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, por ejemplo, Virgilio Mendosa Amezcua se encamina directamente a la derrota electoral, cuando le pase por encima su competidora Grisela Martínez, aunque vaya postulada por el partido Fosfo-Fosfo Movimiento Ciudadano. Ninguna sorpresa será que entre ella y la abanderada de la Coalición “Fuerza y Corazón por México, Mely Romero Celis, terminen mandándolo al tercer lugar de la competencia para que ni reintegro le toque: Al tiempo.

Se dice que…

Ana Karen Hernández, (sentencia una página digital) compañera de la fórmula senatorial 4t condenada a perder por estar con Virgilio Mendosa Amezcua, es igual o por que él. “De acuerdo con lo que han escrito analistas porteños, a la candidata en el segundo lugar de la fórmula al Senado de la República nadie la quiere, ni siquiera las personas que le acercaron para trabajar con ella. Su soberbia, altanería y aires de grandeza, llevarán al abismo a la fórmula de MORENA, PT y Verde Ecologista este 2 de junio. Y dijo, con el mayor cinismo del mundo, que puede ver a los ojos a todos sus electores porque no tiene nada qué avergonzarse. ¿Podrá ver a los ojos a Evangelina Bustamante y decir lo mismo?”.

