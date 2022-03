DUALIDAD DE MANDO

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Para nadie es un secreto que en la actual administración gobierna Indira Silva y manda Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, quien no tiene empacho en presumir que ambos convinieron en que ella nombrara a sus funcionarios de primer nivel, y él a los de segundo pa’bajo y a los directores (antes delegados federales) de las representaciones locales del Gobierno de la República. Este arreglo explica las peregrinaciones muy de madrugada, de quienes buscan chamba y hacer negocios, hacia el rancho del gobernador padre (recuerden lo de la gobernadora madre del sexenio inmediato anterior) ubicado en Buenavista, y a las oficinas de su asociación Productores Unidos por Colima, ubicadas en el número 699 de la Avenida Leonardo Bravo, Colonia Lázaro Cárdenas, Oriente de la ciudad de Colima.

La dualidad en el mando estatal, dos cabezas cuando solamente debiera hacer una, la que eligió un tercio de los electores que concurrieron a las urnas el domingo 6 de junio de 2021: Indira Vizcaíno Silva, es el origen del desorden, la inoperancia y la incapacidad de respuesta de un aparato administrativo en el que nada funciona. Baste con señalar como ejemplos las secretarías de Seguridad Pública, Salud, Educación, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, y la errática Coordinación de Comunicación Social que ya no se sabe quién encabeza.

No por nada los colimenses tienen catalogada a la gobernadora como la penúltima peor de los 32 estados del país, y a punto de desplazar del último logar a su homólogo de Zacatecas David Monreal Ávila, dato que puede reflejar la encuesta Mitofsky de este mes de marzo que levantará en los primeros días de abril próximo.

La pleitesía que al escritor Vizcaíno Rodríguez le rinde su primer círculo de admiradores desinteresados, los de su grupo “Experiencia y Sabiduría”, no es por su linda cara ni porque de verdad lo quieran mucho, sino por las chambas federales que les tiene prometidas y las oportunidades de hacer negocios al amparo del gobierno estatal al grito de “es tiempo ya de que haya nuevos ricos en Colima y no sólo los mismos de siempre” y el célebre “yo no quiero ser ninguna Pen..Jamo, Guanajuato”.

Cualquier organismo vivo con dos cabezas en el mundo de la naturaleza es una deformación, y en del gobierno estatal es peor porque afecta su funcionalidad en perjuicio de los ciudadanos. Si no se corta de tajo tan aberrante dualidad en el mando estatal, “nuestra Colima” seguirá siendo víctima del nepotismo, el burocratismo, la inseguridad, la desatención a la salud, la penuria económica y todos los males sociales habidos y por haber.

Y es que, con familiares, amistades e incondicionales, sin preparación para incursionar en la administración pública estatal, pero sí incondicionales a sus amos, como quienes nombraron Arnoldo e Indira, su gobierno camina a paso firme hacia el fracaso total. Para colmo, ambos dos andan metidos hasta el cuello en la promoción de la candidata de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, la “jefa” Claudia Sheinbaum Pardo.

Con una gobernadora con poder compartido, viajera frecuente además, ausente, distante, alejada de la trágica realidad que todos los días enfrentan solos y sus atormentadas almas los colimenses, la esperanza de los colimenses en una vida mejor ya murió y su paciencia está por agotarse. No es mal augurio, pero todo pinta color de hormiga.

Se dice que…

*En Guerrero votaron por la candidata de MORENA a la gubernatura del estado, Evelyn Cecilia Salgado Pineda, a sabiendas, con plena conciencia, de que al hacerlo estaban eligiendo a su padre Félix “El Toro sin Cerca” Salgado Macedonio. Allá no hubo simulación como sí en Colima. Hasta ahora ningún guerrerense se ha llamado engañado.

*Más tardó la gobernadora de “nuestra Colima” en presumir “resultados específicos” en materia de seguridad, que en ser asesinados un agente del Ministerio Público con base en el municipio de Cuauhtémoc, un ex policía ministerial, y nueve cristianos solamente el viernes 25 de marzo de 2022.

*Para darse valor ante lo que puede venírsele encima, so pretexto de “hablar de los problemas y pendientes del País en materia de seguridad pública, salud, economía y reforma eléctrica”, ex gobernadores del pasado reciente han venido reuniéndose a últimas fechas, entre ellos el de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, a quien en cualquier chico rato puede caerle el chahuistle.

*Para distraer al respetable, Arnoldo e Indira deben ajustarles cuentas a José Ignacio y cernanos. La de Mario Anguiano Moreno está a salvo porque a tiempo se convirtió al 4teísmo y sus muchos pecados de corrupción le fueron ya perdonados.