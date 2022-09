Dictaminan que el Hospital de Tecomán no tiene daños

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán,Col.- César Villa Hinojosa, integrante de la Asociación de ingenieros y arquitectos, informó que desde ayer por la tarde se sumaron a los trabajos de revisión de posibles daños de los edificios de salud, dictaminando que en el caso del Hospital General no presenta daños en su infraestructura.



Dijo que el edificio está en buenas condiciones “hay desprendimientos de azulejos, enjarres que no causan peligro, no son daños estructurales y hay que hacer la limpieza de las partes que están desprendidas y evitar que la caiga a alguien”.



Dijo que también supervisaron el mercado Cuauhtémoc el cual a pesar de ser un edificio antiguo está en buenas condiciones «y así hemos estado revisando varios edificios incluyendo comercios y bancos».



Cesar Villa explicó, que cada integrante de la Asociación trae una tarea específica y donde realizan visitas y posteriormente muestran sus reportes y así puedan solicitar el apoyo que se les pueda brindar de parte de las autoridades.