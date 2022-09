Cierran preventivamente el Complejo de Casa de la Cultura y los Palacios Legislativo y de Justicia; están dañados

*Se realiza peritaje para saber el grado de afectaciones de todos los edificios.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Los Palacios Legislativo y de Justicia, así como las diversas instalaciones del Complejo de Casa de la Cultura, fueron cerrados en forma preventiva y en tanto no se concluya con el peritaje para determinar el grado afectación que registraron todas estas instalaciones.



A simple vista y en recorrido realizado por COLIMANOTICIAS, se pudieron observar daños en la infraestructura de todos los edificios construidos hace más de 36 años durante el Gobierno de Griselda Álvarez.



En casi todos los edificios se pueden observar fisuras en sus muros, la caída de plafones, ventanales y puertas de cristales rotas.



Sin embargo, el peritaje aún está en fase inicial y se espera el dictamen de las autoridades correspondientes para su valoración.



Todos estos daños fueron derivado del Sismo de 7.7 grados registrado el pasado lunes.



Los daños que sufrieron instalaciones del complejo de la Casa de la Cultura, el Museo de la Culturas de Occidente, las oficinas del Subsecretario de Cultura, y el edificio central, así como el teatro “Alfonso Michel”, estarán cerradas al público, en tanto se puedan realizar las reparaciones, a fin de no poner en riesgo la vida de las personas que acuden tanto a prestar sus servicios, como a realizar alguna actividad relacionada con la dependencia.



El Subsecretario de Cultura, Emiliano Zizumbo Quintanilla, luego de realizar un recorrido por las instalaciones de los diferentes edificios del complejo de la Casa de la Cultura, señaló qué en algunos casos el cierre de las actividades prácticamente les llevará lo que resta del año.



Destacó que los espacios que definitivamente tendrán que cerrar son el Museo de la Culturas de Occidente “María Ahumada de Gómez”, el despacho del Subsecretario de Cultura, el teatro “Alfonso Michel”, llamado de Casa de la Cultura, va a estar cerrado porque tiene serias afectaciones. Hasta conocer el peritaje se podrá definir por la reconstrucción o restauración de los inmuebles.



Agregó que como el edificio central estará cerrado por las afectaciones que sufrió, eso hará que se tenga que trabajar a distancia “y los que sean de necesidad sustancial u obligatoria, vamos a estar trabajando desde la Biblioteca Central “Rafaela Suárez”.



Declaró Zizumbo, que el cierre de año en la Subsecretaría de Cultura es muy pesado, porque deben cerrar todos los programas federales “y estamos ahorita evaluando todo, sobre todo para saber con qué infraestructura vamos a poder disponer, o si tendremos que echar mano de otras instalaciones”.



Sobre el Museo de la Culturas de Occidente, donde se exhiben piezas de cerámica de las distintas eras, las cuales, al estar resguardadas en urnas de cristal no sufrieron mayores daños, pues, aunque algunas se cayeron o se ladearon, no se quebraron, ya que no cayeron hasta el piso.



Dijo que ya informó al delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Julio Ignacio Martínez de la Rosa, “van a venir a realizar una evaluación ya a profundidad de arqueología, pero, aunque les cayó material por los derrumbes, no resultaron dañadas las piezas por estas protegidas por las vitrinas de cristal”.



Zizumbo Quintanilla, mencionó que no han acudido peritos valuadores para evaluar los daños, “vino gente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y nos dijeron que este inmueble (donde está el Museo de las Culturas de Occidente “María Ahumada de Gómez” y el despacho del Subsecretario), no lo podíamos utilizar, ni tampoco el edificio central”.