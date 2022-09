En segundos se viene abajo su vivienda; solo la imagen de la Virgen quedó intacta

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Para Doña Josefina Monroy Campos, una mujer de 72 años de edad, los segundos que duró el sismo de 7.7 grados de ayer lunes, fueron eternos creyó en momentos que iba a morir, pero pensó en sus hijos y nietos que estaban dentro de la vivienda que se vino abajo y como pudo sacó fuerzas para llegar hasta donde estaban sus hijas y una nieta de 2 meses, quienes lograron salir con vida.

La casa ubicada en Juarez y Nicolas Bravo en la colonia San Isidro en Tecomán, quedó convertida en escombros y lo único que quedó intacta es la imponente imagen de la Virgen de Guadalupe colocada en un pilastro.

Doña Josefina con lágrimas en los ojos admite que en momentos pensó que el fuerte sismo había matado a su familia donde también estaba un bebe de 2 meses.

“Tras la explosión de un cilindro de gas logramos sacar a todos, incluyendo al bebe de 2 meses y a otro niño . Todos mis hijos trabajan y me dejan a sus niños para que los cuide y Dios me dio fuerzas para sacar a mis nietos”.

Dice, que pese al gran miedo tuvieron fuerzas para estar fuera donde no hubiera peligro “pero con la explosión como que nos arrinconó más, nos aventó y a mi me dolía el alma por el bebé de 2 meses pero gracias a Dios mis hijos lo cubrieron con sus cuerpos y no le pasó nada”.

La familia de doña Josefina Monroy se dedica al comercio, gente trabajadora los catalogan sus vecinos, y hoy a un día después del sismo sólo observan como la imagen de la morenita del Tepeyac sigue en la puerta principal y atrás de ella una casa que se convirtió en escombros en segundos.