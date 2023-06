Diber Cambindo, el ‘Killer’ que Cruz Azul anhela

CN COLIMANOTICIAS

México.- La falta de gol fue un auténtico dolor de cabeza para Cruz Azul en el Clausura 2023, donde solo marcaron 21 tantos y quedaron eliminados ante Atlas en el Repechaje (0-1) gracias a su falta de contundencia. Es por ello que los celestes tienen la urgencia de encontrar a ese ‘killer’ que tanto necesitan, y hoy los reflectores apuntan hacia el colombiano Diber Cambindo.

El sudamericano ya está en México y a falta de que se haga oficial, será el obligado de cargar con la responsabilidad en el eje de ataque; sin embargo, Cambindo llega a un grande de México con un cartel de bajo perfil, pero que a su vez puede ser un hándicap que juegue a favor y termine sorprendiendo a propios y extraños.

El delantero de 27 años nació en el municipio de Guachené, en Colombia, un lugar que ha dado grandes talentos al futbol de su país, como es el caso de Yerry Mina; no obstante, Cambindo tuvo un comienzo atípico, debido a que para llegar al futbol profesional tuvo que salir muy joven de su país para probar suerte en la Segunda División del futbol chileno con el Unión Santa Fe.

El portento físico del colombiano de inmediato llamó la atención de los chilenos, donde poco a poco le fueron encontrando su posición de delantero, según relató al diario El País de Colombia hace unos años.

«Yo me había desempeñado siempre como volante porque manejaba muy bien el balón. También lo hacía de mediapunta y de extremo, porque soy un jugador rápido, habilidoso y goleador. Pero ya en Chile los técnicos me dijeron que por el físico debería ser ‘nueve’ y me quedé con ese puesto».

Sin embargo, su paso por el futbol andino no fue lo esperado, debido a que terminó participando con la Sub 20 del club hasta que finalmente ya no dio la edad y en el primer equipo no tuvo cabida debido al cupo de extranjeros, así que decidió volver a su país para cumplir una promesa.

«Le dije a mi representante que quería regresar a Colombia porque quería que mi abuela, que en ese momento estaba viva, cumpliera el sueño de verme jugar a nivel profesional. Y afortunadamente le cumplí el sueño a ella, y a mi familia, que siempre me ha apoyado».

Con información de MedioTiempo