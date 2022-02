Detienen a tres presuntos responsables del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado

“Nos da mucha satisfacción, aunque es un caso lamentable, no se puede devolver la vida a ninguna persona, pero estamos obligados a que haya justicia en el país y que no se permita la impunidad . […] Ya se avanzó en esclarecer este crimen, fue un trabajo conjunto del Gobierno Federal y fue determinante la participación del gobierno del estado de Baja California. La diferencia con los gobiernos anteriores es que no se permite la impunidad y que si se comete un crimen, se investiga y se castiga a los responsables. Cero impunidad y cero corrupción ”, señaló AMLO.

Asimismo, el mandatario indicó que su gobierno decidió dar a conocer los avances de la investigación de este homicidio porque no quiere que existan distorsiones en el caso.