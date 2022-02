Indira Vizcaíno, a la derecha de AMLO y la construcción de la paz… 

Por: Mayahuel Hurtado.

En el marco de la celebración del Centésimo Quinto Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva estuvo presente acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el estado de Querétaro, en el Teatro de la República que fue la sede de dicho evento, donde se promulgara hace 105 años la Carta Magna, la gobernadora estuvo a la derecha de AMLO y ése mensaje político hoy es visible tras el despliegue del gabinete de seguridad en apoyo al estado de Colima.

Tras los hechos violentos que se han suscitado en la entidad y en donde no se había convocado a reda de prensa, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció en su cuenta de redes sociales por la tarde, que recibió la visita de trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía del Gobierno de México, misma que está encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reunión de la que se dijo “para afinar la coordinación entre ambos niveles de gobierno y reforzar las estrategias en materia de seguridad”.

Pero no fue el único funcionario que ayer se reuniera, además estuvo el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, personal de inteligencia de la Secretaría de Marina, Armada de México y del Centro de Inteligencia Nacional. La gobernadora aseguró que “refrendamos nuestro compromiso de trabajo de liderar un trabajo cercano, disciplinado y coordinado para avanzar en la construcción de la paz, en este barco estamos juntas y juntos y convencida estoy que pronto llegaremos a buen puerto”.

Y la verdad amable lector, lectora, los colimenses por nacimiento o por adopción, queremos eso precisamente, la paz que se perdió hace muchos años, queremos un lugar seguro para nuestras familias, queremos noticias amables, no como las que vemos diariamente en los diferentes medios de comunicación, en las redes, donde los desafortunados sucesos violentos, no solo muestran niveles elevados de inseguridad en nuestro estado, sino que además lo vulnerables que son las instituciones ante el crimen organizado.

Necesitamos a los tres niveles de gobiernos, municipal, estatal y federal trabajando de la mano y sin distingos para beneficio de los ciudadanos, queremos un Congreso que realice un trabajo pulcro, que sean verdaderos representantes de los ciudadanos y no que usen la tribuna para desgastar políticamente a un grupo parlamentario opuesto, el recinto legislativo debe regresar a ser el lugar donde la política en beneficio de los colimenses impere y las diferencias se queden en la puerta de ingreso. No necesitamos diputados misóginos ni homofóbicos, tampoco diputados solapadores de los causantes de la ruina económica en la que se encuentra sumergido el estado.

Necesitamos paz en las calles, en los barrios y en las colonias, al interior de las familias, claro que sí lo necesitamos, pero mucho antes que eso, requerimos de gobernantes y legisladores de paz, que actúen con la congruencia y compromiso social a quien se deben, los ciudadanos estamos hartos del coliseo romano en el que se han convertido los gobiernos municipales y estatales, así como el recinto legislativo; la construcción de la paz comienza con cada uno de ellos; no se puede dar lo que no se tiene; solo recordar que el buen juez, comienza por su casa. Algo si debemos dejar en claro, la inseguridad no es nueva, pero no podemos escudarnos en el pasado, se debe asumir con responsabilidad los nuevos tiempos y tomar las decisiones adecuadas, elegir a los perfiles adecuados para desempeñarse en los pilares de la sociedad, seguridad, salud y educación, donde una mala decisión, trae como consecuencia resultados desastrosos,

Si se tiene el respaldo total del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha llegado la hora de aprovechar todos los recursos y esfuerzos que se brinden, para que juntos ciudadanía y gobierno, edifiquen la nueva ruta de la paz para el bello pueblo de Colima, todos hacia un mismo horizonte, todos persiguiendo la misma meta u objetivo: la paz.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: La Senadora y dirigente del PVEM en Colima, Gabriela Benavides Cobos, presentó ante el Senado de la República un Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo y la SHyCP, inviertan más en el puerto colimense para mejorar las vialidades y agilizar el movimiento de carga, pues en la actualidad existe congestionamiento y saturación de vehículos de carga pesada, provocando serios problemas a los habitantes de este municipio. Luego de hacer una denuncia pública a través de las redes sociales, la Legisladora colimense presentó este Punto de Acuerdo que fue aprobado por mayoría en el Senado de la República.

No cabe duda que el amor y compromiso para los colimenses, se acredita con acciones que traen beneficios a todos los sectores y Gaby Benavides siempre está trabajando por la gente.

REMO: Vaya que resultó ser protagonista el diputado Héctor Magaña Lara, donde sale a desgarrarse las vestiduras, pues el coordinador de la bancada del PRI en la Sexagésima Legislatura Local, hizo un llamado “a la unidad” y “a sumar esfuerzos” para “recuperar la tranquilidad en el Estado”. Trascendió que en las redes sociales, el tribuno priista escribió un mensaje dirigido “Al Pueblo de Colima” señaló que estos momentos difíciles “no son momentos de mezquindad ni de inquisición política”.

Ah caray se lo voy a recordar cuando suba a la tribuna y convierta en circo al congreso.

REMO 2: han partido de este mundo grandes seres humanos, los apreciados maestros Mario Barbosa Hernández y Jesús Ramírez Gómez, y Don Julián Ramírez González, Descansen en Paz, que Dios los tenga en su gloria gozando de la vida eterna y a familiares y amigos les dé fortaleza y resignación para poder superar esta irreparable pérdida, mi más sentido pésame.