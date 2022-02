Usuarios reportan fallas en WhatsApp Web

CN COLIMANOTICIAS

México.- La mañana de este miércoles, usuarios reportaron fallas en la app de WhatsApp Web.

Hasta el momento se desconoce el origen de la falla que impide a los usuarios permanecer conectados y llevar a cabo sus labores.

Creo que ya lo dije antes pero, detesto (sigo detestándolo) al whatsapp web, que si no fuera porque es un medio de coordinación laboral, no lo usaría, en serio que no.

PD. ya me recomendaron pero no, no uso Telegram, básicamente porque sospecho que el resto de colegas no lo usa.

— Karol Josep Vela Pizarro (@KAJOVEPI) February 9, 2022