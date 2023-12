CARTA PÚBLICA A LA GOBERNADORA

PIDEN A GOBERNADORA INVESTIGAR LA MUERTE DE SU HIJA DE 4 AÑOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO

Señora Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva.

Mucho le agradeceremos su apoyo para investigar a fondo a través de la Fiscalía General de Justicia y de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico el verdadero motivo de la muerte de nuestra única hija de tan solo 4 cuatro años, Lía Zenaí Salgado Garibay a quien llevamos al Hospital Universitario caminando de un dolor de estómago para que después de 9 horas que estuvo internada, nos la regresaran muerta sin precisarnos los verdaderos motivos, señalando que posiblemente fue un infarto o deshidratación, motivo por el cual no firmamos el acta de defunción.

Usted como madre debe imaginarse la terrible noticia que recibimos y el gran dolor por la inimaginable y repentina muerte de mi niña, es la única hija pequeña que teníamos de solo cuatro años a pesar de que somos personas mayores y de bajos recursos.

Toda mi vida la recordaré como padre, porque siempre al llegar de mi trabajo, diario me recibía corriendo, sonriendo, brincando y abrazándome de gusto, pero ahora ya no la tengo, la perdí para siempre y no sé ¿Por qué nos sucedió a nosotros?, tenemos un gran vacío de respuestas y mucha tristeza con impotencia por no saber la verdad ya que el personal médico pretendía dárnosla de alta, así nos dijeron, ya estábamos contentos, para luego de unas horas avisarnos sorpresivamente que había fallecido ¿Entonces que pasa en el Hospital Universitario?

Los hechos de su fallecimiento ocurrieron el viernes 17 de noviembre de 2023 cerca de las 6 de la mañana, nosotros la ingresamos un día antes como a las 9 de la noche porque vomitaba sus alimentos y un médico de Similares nos advirtió que traía una fuerte infección en el estómago, por ello acudimos al Hospital, la internaron y la canalizaron y esperaron a ver que sucedía, quizás les faltó equipo para identificar su malestar o medicinas, o bien por negligencia del personal médico de guardia no identificaron su gravedad, necesitamos saber la verdad.

Aprovecho por este medio para agradecer a las cientos de personas que nos acompañaron con nuestro dolor en la colonia Antorchista, inclusive fueron cientos hasta el panteón, pues en la colonia mi niña era popular por su alegría y buen trato con todas las niñas y niños, hasta sus maestras de la escuela del jardín de niños a donde acudía nos acompañaron y lloraron al decir un mensaje sobre nuestra hija porque convivieron con ella, fue un dolor inmenso que compartieron porque la conocieron.

Por todo lo anterior señora gobernadora mucho le agradeceré su intervención para que se investigue a fondo el lamentable fallecimiento de mi hija en el Hospital Universitario, vivimos hoy con el corazón roto y continuamos llorándole, tenemos el deseo de tener de usted una respuesta como mandataria del estado, pues es el único recurso que nos queda, y es nuestra esperanza de saber los verdaderos motivos del fallecimiento de nuestra única hija que ya descansa en paz, pero no su madre ni su padre, porque deseamos respuestas, muchas gracias.

Atentamente

Colima, Colima a 6 de diciembre de 2023

María Elena Garibay Andrade y José Luis Salgado Bueno

Tel 312-153-78-56