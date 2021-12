CAOS ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO EN MOVILIDAD

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Como sociedad colimense poco podemos hacer para resolver el gran desorden de la ahora denominada Subsecretaría de Movilidad del Gobierno del Estado pues la ciudadanía tiene que recurrir a otros estados para sacar placas o solicitar permisos ante tanto burocratismo en nuestro estado que agudizó al final de la administración estatal pasada y continúa ante el supuesto cambio de gobierno, de poco o nada sirven los famosos Quioscos de servicios públicos en la actualidad ya que tampoco te resuelven algo.

Tampoco pueden hacer nada los transportistas concesionados para rescatar al Sistema de Transporte Público de la entidad por la gran anarquía y la evidente quiebra económica en la que hoy viven, sobre todo los transportistas de camiones urbanos y sub urbanos que jamás podrán comprar camiones modernos sin el apoyo institucional como se hace en la Ciudad de México, hubo claro desinterés de los últimos gobernadores, ya no pueden capitalizarse para modernizarse, pues ahora les roban el pasaje en sus paraderos tanto los taxis como las mototaxis, están en la quiebra, los camiones traen cuando mucho cinco pasajeros lo que no les alcanza para pagar chofer y el combustible, ganan mucho más las mototaxis.

Los gobernadores en los últimos años han designado como titulares a amigos que desconocen el ramo, que nada saben de transporte ni tampoco tienen voluntad ni interés para resolver la gran problemática, se encierran en sus oficinas y nunca saben escuchar a los concesionarios del servicio público, a loteros vendedores de autos o agencias de vehículos, menos a los ciudadanos, es evidente que en Colima hay un gran burocratismo, si alguno de nosotros vamos a solicitar cambio de placas o pedir un permiso para circular sin placas, te mandan por un tubo y alegan que la pandemia te obliga a sacar cita por internet o busques a un gestor y dures semanas en dicho trámite.

El presidente del Consejo Estatal Ciudadano para el Bienestar Mario García Solórzano ayer denunció públicamente estas irregularidades porque en lugar de reorganizase la Subsecretaría de Movilidad para expedir placas en forma rápida y permisos para circular sin placas, amenazan en detener a los vehículos que tragan permisos de otros estados, aún sean legales, apoyados con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, cuando es más resolver el conflicto y evitar que la gente vaya a otros estados a realizar estos trámites y así se eviten pérdidas económicas, cerca de dos millones mensuales por tanto burocratismo.

A la gente la tratan como a un delincuente porque los comisionados de Movilidad alegan a veces que la firma de quien te lo vendió y aparece en la factura tiene una colita de más y no se parece, que vayas a traértelo personalmente al que lo vendió, para que vuelva a firmar allí personalmente, aún se encuentre en otro estado o en Estados Unidos, cuando bien se sabe que si es falsificada la firma el único de la responsabilidad penal o administrativa es quien hace el trámite, cientos son rechazados porque no traen factura de origen cotejada a la factura nueva, cuando fiscalmente no se obliga a las empresas, verdaderos dolores de cabeza tienen las personas al asistir a Movilidad y son regresadas por muchísimos motivos, Colima es hoy el estado que más complicaciones se tienen para realizar los trámites, parecieran que son agentes del FBI o de la CIA, y no simples funcionarios que intenten agilizar los trámites.

Mucha gente acude a Tonila Jalisco a realizar sus trámites, en el mismo día haces todo, aunque portarás placas de Jalisco, en Michoacán o en la Ciudad de México hay mayores facilidades, en Guerrero también en un solo día resuelves todo, Movilidad Colima debería hacer un alto en el camino y reconocer su gran desorden y contratar nuevo personal, autorizar que al dar de baja unas placas automáticamente puedan otorgarle un permiso para circular sin placas, pero no lo hacen así tienen que sacar otra cita y guardar el vehículo como 15 días para que puedas lograr un permiso con mucho burocratismos para circular dicha unidad.

Si recordamos antes las placas te llegaban hasta tu domicilio, lo mismo hacen otros estados más modernizados, los autorizan por línea sin asistir a las oficinas, quizás aquí son empleados sindicalizados, burócratas, no les interesa los ingresos del gobierno estatal, ellos cobran igual y parte de este gran problema de los particulares viven también los concesionarios transportistas del servicio público, los dejaron morir poco a poco, pues ningún taxi de la entidad cumple la ley de permanecer en sus sitios al que le asignaron en su concesión, provocan crisis del transporte por la anarquía que existe, una solución sería municipalizar el transporte para que los ayuntamientos expendieran placas como se hacen en otros estados y así logren más recursos los municipios, porque vemos que el gobierno estatal es incompetente y el cambio no llegará al menos pronto.