Avistan las primeras ballenas de la temporada en Manzanillo

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Durante las últimas 24 horas se ha observado el primer grupo de ballenas de la temporada nadando en las bahías de Manzanillo.

La presencia de los cetáceos ha generado sorpresa entre los pescadores deportivos, pues los mamíferos salen a la superficie para ser observados por las personas.

La presencia de ballenas no es muy común en Manzanillo y hasta el momento los prestadores de servicios turísticos como pesca deportiva, entre sus atractivos no ofertan el avistamiento de ballenas, porque de no ser vistas defraudarán al cliente.