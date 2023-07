Por: Ángel Durán

A la hora de buscar una buena asesoría jurídica, existen varios aspectos que debes tener en cuenta para asegurarte de que estás obteniendo el mejor servicio posible.

En este caso, es importante considerar elementos como la especialización del abogado o abogada, preguntarle ciertos aspectos clave, la importancia de firmar un contrato de prestación de servicios profesionales, la verificación del título y su experiencia profesional, la capacidad de identificar y comunicar los riesgos involucrados, la definición de parámetros claros para iniciar el proceso y la generación de confianza mutua.

En primer lugar, es esencial buscar un abogado o abogada que sea especialista en el área específica del derecho relacionada con tu caso.

El mundo legal es amplio y complejo, por lo que contar con un profesional que se haya dedicado a estudiar y trabajar en tu área de interés garantizará un conocimiento profundo de las leyes y regulaciones aplicables.

Esto permitirá una mayor precisión en el análisis de tu situación y en la búsqueda de soluciones efectivas.

Al entrevistar a un abogado, no te quedes con ninguna duda, más vale hacer las preguntas que quieras esclarecer y no que por temor o pena se las dejes de hacer, pues esto a la larga genera muchas dudas y a veces desconfianza; la mayoría de los abogados están dispuestos a disipártelas.

Asegúrate de indagar sobre su experiencia y trayectoria en casos similares al tuyo. Pregunta sobre los posibles resultados y los riesgos involucrados en tu situación específica.

Un buen abogado será honesto y transparente al respecto, brindándote una visión realista de las posibilidades y ayudándote a tomar decisiones informadas.

El contrato de servicios profesionales, debe detallar claramente los términos y condiciones de la relación profesional, incluyendo honorarios, plazos, responsabilidades y cualquier otra cláusula relevante. Un contrato bien redactado proporcionará seguridad y protección tanto para ti como para el abogado, evitando malentendidos y conflictos futuros.

Es importante también que investigues su reputación y consultar referencias de clientes anteriores para obtener una idea más clara de su desempeño y habilidades, en muchos de los casos el contenido en sus redes sociales te da un parámetro de cómo presta sus servicios.

Una vez qué has decidido contratar los servicios de un profesional del derecho, la base principal debe ser por la confianza mutua que logres en empatía. Este elemento, es un aspecto clave en una buena relación con tu abogado.

Debes sentirte cómodo compartiendo información personal y confidencial con él o ella, ya que esto será fundamental para el desarrollo del caso.

La confianza también se construye a través de la comunicación efectiva y la disponibilidad del abogado para responder tus preguntas y preocupaciones.

Hoy día a través del uso de la tecnología, la comunicación entre abogada-cliente y el avance en el desarrollo de tu proceso o asesoría jurídica, es muy ágil, lo que no impide que haya una comunicación constante entre las partes; además también es importante que aunque sea el abogado el que lleva a cabo el procedimiento y el que principalmente te debe dar toda la información de cómo va tu juicio, el cliente tiene herramientas para ir consultando el desarrollo de su juicio, basta con acudir a las páginas web de los tribunales y en muchos de los casos, sobre todo en materia federal, con tan sólo tener el número de expediente, puedes acceder al contenido total de tu juicio y aunque no seas abogado, te permitirá darle seguimiento y todas las dudas que tengas, preguntárselas a tu asesor legal y él tiene que darte la información, pues en su gran mayoría, no hay ningún inconveniente para proporcionártela.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.