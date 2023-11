El rincón de la conciencia

Por Antonio Valdés Mejía

¿Alguna vez has necesitado de un apapacho?, ha llegado ese momento en que deseas no hablar más ni escuchar sino simplemente sentir una caricia en tu alma por medio de un toque afectivo que logra transmitir seguridad, paz y empatía. Bien pues APAPACHO es la capacidad de una persona que alienta a seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles, adversidades y de traumas a veces graves.

Situándonos en una realidad confirmada por medio del testimonio de muchísimas personas que, aun habiendo vivido una situación traumática y adversa han conseguido superarla para continuar y seguir viviendo desenvolviéndose adecuadamente e incluso, en un nivel superior, como si el trauma vivido y asumido hubiera desarrollado en ellos recursos latentes e insospechados llevados a historias de vida exitosa.

APAPACHO, es un abrazo que te doy, este abrazo te protege, anima, y acaricia desde mi corazón, y que al mismo tiempo te acerca a mi corazón. Es así como cobra una importancia vital el saber dar y recibir Apapachos, que provengan de lo mas intimo de mi ser y sean al mismo tiempo recibidos desde lo más intimo de nuestro ser.

Creo y me atrevo a aseverar que Dios es el creador de los Apapachos. En su propia palabra no repite una y otra vez lo interesado que esta de nosotros y de nuestro corazón. Como ejemplo Salmo 23:3 Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Wow, conforta nuestra alma sobre todo cuando estamos tristes o preocupados, nos alienta, anima, tonifica, estimula, fortalece, reafirma, vigoriza, vivifica y consuela. Todo con un simple toque, un toque de Apapacho de amor paternal, ese amor que nos acerca a su corazón y nos dice hijo mío camina por estas sendas, que son sendas de vida y justicia.

Pero por si fuera poco nos declara su amor, un amor incondicional que nos obliga a ceder ante tan magnífica demostración al confesarnos que lo hace por puro amor a nosotros.

Cuando me siento amado y confortado por Dios, no me queda otra cosa que acurrucarme en su regazo y dejarme apapachar. Hoy Dios te quiere dar y espera que recibas un…¡APAPACHO!