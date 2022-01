Usuarios reportan fallas en Outlook

CN COLIMANOTICIAS

México.- Usuarios del correo electrónico de Outlook reportaron fallas en la página al momento de querer hacer uso de sus servicios.

A traves de Twitter, cientos de mexicanos reportaron que durante algunos minutos, la página sufrió afectaciones que impidieron a los usuarios realizar sus reuniones virtuales o simplemente abrir sus correos electrónicos.

Teams no me deja entrar a ninguna reunión y no puedo entrar a mi correo de Outlook ni personal ni de la universidad #MicrosoftTeams #Outlook #Microsoft #México pic.twitter.com/IHdnvzNUVm

Outlook está fallando y no me deja ingresar a mi correo del trabajo, me temo que tendré que regresar a trabajar a casa porque no hay mucho que hacer en oficina pic.twitter.com/NDRh1dC85e

— Cinnamon Girl ❣️ (@supercutofus29) January 18, 2022