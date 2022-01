Fernando Moreno por la sobrevivencia en el poder…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Dicen que el poder transforma para bien o para mal y que en algunos casos enloquece o enferma y el estado de Colima es el ejemplo más tangible del cacicazgo político, para prueba, un botón basta y tras 90 años de gobiernos estatales emanados del PRI, el único ex gobernador que nunca bajó la guardia ni el perfil e hizo notoria su proclividad a

intervenir en la vida política del estado, es sin duda Fernando Moreno Peña.

Tuve el honor de conocer a Doña Hilda Ceballos, una gran mujer, altruista, amorosa, con gran sentido humano y con una profunda humildad, una mujer hermosa que siempre utilizó el poder para ayudar a otros, inclusive, a pesar de que su marido nunca estuvo de acuerdo con la candidatura de Silverio Cavazos, pero esa gran señora se impuso e impulsó el proyecto del finado gobernador, muy a pesar de su marido..

Recuerdo las últimas veces que tuve el gusto de hablar con ella, una en el evento que se dió en el Hotel Karmina, dónde Miguel Ángel Osorio Chong venía como Secretario de Gobernación a iniciar los trabajos para que los gobiernos de Michoacán, Colima y Jalisco, inhibieran los índices de inseguridad, ahí la Señora Hilda tenía un estado de salud que ya le comenzaba a complicar su agenda. Me dijo que estaba cansada, pero que aún había varios pendientes por hacer y me platicó que a veces la política asfixia de tal forma que decrece la calidad de vida. Aún así su sonrisa irradiaba a cualquier persona, tenía una personalidad inigualable, y platicamos de otras cosas que me reservo.

La última vez que hablamos, fue durante la visita del candado José Antonio Meade Kuribreña, ahí su estado de salud ya era más complicado, y ya era visible su malestar, sin embargo ahí estaba, al pie y firme sacando adelante el compromiso político con el pueblo de Colima, a pesar de su salud, a ella si la admiro y la admiraré siempre, a ella mi respeto a su trayectoria y a su memoria, es y será uno de los modelos a seguir por muchas políticas que aspiran a crecer en este complicado mundo diseñado para los hombres.

En algunas oportunidades crucé palabras con Fernando Moreno Peña, experiencia abismalmente diferente, un personaje arrogante, sobrado, que cree que puede controlar la vida, los pensamientos y decisiones de las personas, un hombre que vive para tener poder y no para servir a sus semejantes, para quien la adulación y las reverencias son el único método de ser medio aceptado en su mundo calculado y mezquino.

Para él una posición en una dependencia es oxígeno mismo, mientras conserve el control de mando, y no importa si son inútiles y corruptos, basta que sean serviles con él para acomodarlos en puestos clave y sostenerlos contra viento y marea, en todo el estado «a dónde volteé, verá su mano en personas que trabajan en diferentes dependencias, socios de proyectos empresariales, de desarrollo urbano, y sus cuadros políticos» durante décadas construyó un emporio político, que está más vigente que nunca, listo y a su servicio y dando likes a sus programas, dónde todo se le avala, aplaude y festeja.

Resulta irónico que sale un día y al otro también a hablar de temas que no le competen, pero su protagonismo es atroz y si un líder de izquierda logró que su hija fuera gobernadora, se le ha metido en su cabeza, que el puede hacer lo mismo, por eso ha subido su tono su discurso y se atreve a curar en salud al ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, señalando en la entrevista hecha por un periódico en la capital, «que la gobernadora recibió en situación complicada las finanzas del gobierno, pero el estado no se encuentra en ruinas, tenemos un puerto muy importante y el turismo está funcionando, la educación, no tiene problemas (…) El estado no se encuentra quebrado, lo que tenemos es un gobierno con finanzas muy débiles, por qué así las dejó al anterior mandatario, y todavía existe la incertidumbre respecto a si hubo o no desvíos (…) Parte de la responsabilidad dela nueva administración es aclarar el destino de los recursos que se debieron utilizar para lo que estaban presupuestados». ¿Es en serio? Porque los colimenses afectados por la falta de solvencia económica para los negocios, los desempleados por la pandemia, el turismo que no alcanzó sus expectativas, los trabajadores del gobierno del estado que sufrieron meses de impago y los maestros que han protestado, tienen otros datos.

Margarita se ha convertido en la joya de gran valor del priísmo colimense y su hija Lizzie Moreno será dentro de unos días quien juegue un papel protagónico en el Congreso Local; pues desde hoy no pierda de visita a estas dos mujeres, que en tres años definirán quien irá en busca de la precandidatura a la gubernatura y la mejor forma de hacerlo, es desgastando la imagen de los representantes de la Cuarta Transformación en el estado de Colima, no se les olvide que en tres años se juegan las presidenciales y Fernando Moreno Peña deberá realizar un trabajo extraordinario para traer segura en la bolsa del saco la venía para que su proyecto avance y definitivamente el plan A es Lizzie Moreno, mientras tanto Margarita Moreno deberá hacer un sobreesfuerzo para no caerse de la gracia.

Lizzie Moreno será desde hoy el proyecto para suceder a Margarita en la alcaldía de la capital y es que no tiene margen de negociación, el haberle salvado el pellejo a su marido Carlos García Noriega ex Secretario de Finanzas y actual diputado local, pone las condiciones para que la cuñada de Nacho Peralta siga vigente en la política del estado y se ponga a las órdenes de Fernando Moreno Peña.

Pero esta es una tesis, una lectura de lo que en el horizonte se ve y de lo que de habla en las mesas de café.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: ¿Alianza PRI- Verde en el congreso local?

El diputado local Roberto Chapula de la Mora, denosta en sesión a diputados de Morena y resalta que «llegaron ahí gracias AMLO, que su popularidad y liderazgo arrastró como el viento que levanta la basura y la puso en su lugar»

La pregunta clave es ¿si ya amarró alianza con el PRI de dónde emanó y ocupó diversos cargos públicos? ¿Si le dieron luz verde de la dirigencia estatal del PVEM para ir en contra de la alianza nacional? o simplemente ¿se fue por la libre?

REMO: el almirante Salvador Gómez Meillon, director de la Asipona antes API, es un personaje fuertemente cuestionado por la comunidad portuaria por la falta de capacidad para dirigir a un puerto como es Manzanillo, pero además, no se sabe nada hasta el momento de su predecesor Héctor Mora, que fue separado del cargo por supuesta corrupción y hasta notas nacionales pagaron para enterar al presidente del caos que imperaba en Manzanillo.

Lo curioso es que conservó algunos empleados muy cercanos a Mora, utilizando métodos poco ortodoxos que de acuerdo con lineamientos no son permitidos, pero de este tema ahondaré en una próxima entrega especial.

REMO 2: hoy hace 15 años Dios me regaló la dicha más grande, mi hijo Yamiil, celebro la vida, fue un milagro para ambos, gracias a mi Padre Celestial y gracias eternas al doctor César Ruiz que nos salvó la vida, ser madre es lo más hermoso que a una mujer le puede ocurrir, mi hijo de genealogía manzanillense nació aquí, y no dudé ni un instante en dejar mi natal Guadalajara para que mi hijo creciera en un ambiente sano y seguro, que anhelo regrese.

Feliz cumpleaños hijo, gracias por todo, no ha sido fácil, nos hemos sobrepuesto a lo inimaginable, pero 15 años no se cumplen diario, Dios te bendiga siempre mi niño precioso.