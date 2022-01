OPOSICIÓN INNECESARIA

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

A nombre de su camarada alcalde por segunda vez de Tecomán, el regidor morenista exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Luís Reyes Silva, ha decretado que él y sus compañeros de fracción “son los responsables del rumbo del municipio, sin necesidad de la oposición”, pasando por alto que los integrantes de esta obtuvieron casi seis mil votos más que el truculento Elías Antonio Lozano Ochoa. El tal Reyes Silva no debe estar tan seguro de la lealtad partidista de su alcalde, más le valdría platicar con los regidores morenistas del cabildo anterior para que sepa cómo suele gastárselas. En cualquier momento le dará una patada.

“El mensaje tiene que ser claro, nos eligieron a nosotros, sin necesidad de la oposición, para que gobernáramos, sin denostar su esfuerzo (de los otros regidores), pero, la responsabilidad la tenemos nosotros como mayoría, somos los responsables de que el municipio camine”, baladronea el regidor prófugo del perredismo para justificar la supresión de la voz del pueblo en el cabildo tecomense al que la mayoría morenista ni ve, ni oye, ni escucha. Su ignorancia no le permite a Jorge Luís entender que también a los regidores de oposición los eligieron los ciudadanos en las urnas el mismo domingo 6 de junio de 2021.

Al ciudadano tecomense, el alcalde y sus alcahuetes y serviles regidores de MORENA le han impuesto la obligación de manifestarle a la Secretaría del Ayuntamiento, su interés de participar en las sesiones del cabildo con 24 horas de anticipación a la celebración de las mismas, instancia que, de proceder, les expedirá turnos para ser atendidos, siempre y cuando comprueben fehacientemente que ya hayan visitado “las áreas de la administración pública centralizada o descentralizada competentes para resolver su inquietud o problema, sin haber obtenido respuesta”. Así de fácil.

Como los regidores de MORENA no están para atender a todo mundo, únicamente recibirán a 5 ciudadanos por día de audiencia. Eso sí, aclara Reyes Silba, “no se está negando la entrada al ciudadano a una sesión de cabildo, pero sí se regula su participación hasta después de la sesión”, tanto, que la están desalentando para obligarlo a regresar al “área de la administración pública centralizada o descentralizada competente e instruirla para su debida atención”.

Quedan claros, una vez más, la cerrazón y el rechazo del alcalde morenista de Tecomán y su fauna de acompañamiento, a las voces que juzgan discordantes, incómodas, provengan de los regidores de oposición o de los ciudadanos de a pie que en los gobiernos prianistas tuvieron siempre las puertas abiertas del Cabildo y ahora los de la 4T les dan con ellas en sus narices.

Hay que reconocer que la ciudadanía tecomense ha protestado indignada en las redes sociales por el avasallamiento de su alcalde con su aberrante programa inhibidor de la voz ciudadana que burlonamente bautizó con el nombre de “Cabildo te escucha”, y que tiene más filtros que los que debiera tener la planta potabilizadora del agua que consumen los tecomenses. Pero lo que más calienta al pueblo bueno de Tecomán, es la burla de quienes, regidores de MORENA, lo creen tonto: “Todo lo que hagamos será en pro de un beneficio y lo que hicimos fue generar un espacio para que el ciudadano no estuviera dependiendo del sentido de ánimo de un regidor que lo quisiera pasar al cabildo o no”.

Se dice que…

*“Hay que ser menos petulantes y más sencillos porque es muy buen sueldo lo que se les paga para que den una buena atención a la gente y esos cargos duran un suspiro, son para hacer amigos. Los regidores aquí piensan que va a ser permanente su puesto, pero eso se termina, se les olvida que son empleados del pueblo”, tronó en contra del alcalde y sus regidores peleles, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del H. Ayuntamiento, DIF y Comapat de Tecomán, Audelino Flores Jurado.

*“No se puede restringir a la población el acceso a su casa, pues la presidencia y las instalaciones son del pueblo, y no debe someterse a una revisión y ver quien entra o quien no, hay gente que ocupa un respaldo y tienen que recibirlo y atenderlo no puedes cerrarle la puerta de esa manera”, sentencia Flores Jurado.