Un día como hoy, pero de 1929 nacía en Manzanillo, el histórico portero de Chivas, Jaime el Tubo Gómez

*Pasó a la historia al sentarse a leer un cuento en pleno partido contra Atlas un 24 de abril de 1955

Colima.- La historia del Campeonísimo Chivas no se puede entender del todo sin la presencia de su portero, Jaime «Tubo» Gómez, elemento que ganó 13 títulos con el Guadalajara y que escribió en la historia del futbol mexicano una de las mayores burlas que se han registrado al sentarse a leer un cuento en pleno partido contra Atlas. Llegó a las Chivas justo cuando comenzó la época dorada del Rebaño Sagrado, cuando el famoso ‘ya merito’ quedó atrás y empezaron a llegar los campeonatos que escribieron el nombre del Club Guadalajara como el equipo más ganador del futbol mexicano durante el siglo pasado.

El Tubo cómo era conocido el arquero desde su etapa como jugador de voleibol en Guadalajara, quitó de la portería al arquero, Vicente González, y con él en el arco, el Rebaño ganó seis campeonatos de liga, cinco campeón de campeones, una Copa México y un campeonato de Concacaf.

En 1964 salió chiverío para probar suerte en el Monterrey, Oro y Laguna, club en el que se retiró en 1970, pero su legado como rojiblanco no solo es el de sus títulos, también sentó los precedentes de ser un jugador líder.

¿Qué leía el Tubo Gómez durante el juego contra Atlas?

El 24 de abril de 1955 en un Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas en el Estadio Martínez Sandoval, en Guadalajara, el Rebaño era el que dominaba el partido y no dejó que se acercarán al arco del Tubo Gómez, quien al ver la poca actividad se sentó y recargado sobre su poste se puso a leer un cuento. El cuento que leyó el Tubo fue el ‘Memín Pingüin’ historieta que alguien le prestó durante el partido y que sirvió para que un fotógrafo lo retratara con esa acción y así no solo quedar en la memoria de los Clásicos entre Chivas y Atlas, sino también en la historia del futbol mexicano.

“Les estábamos dando un baile y ganábamos 4-0, en la tribuna alguien me hizo llegar una revista y me senté en uno de los postes a leer. Fue una burla, claro que le echaba un ojo al juego, no lo descuidaba, pero no llegaban. El árbitro ni cuenta se dio”, dijo en alguna ocasión el arquero.

Su paso por la Selección Mexicana

Jaime Gómez fue considerado junto a Antonio «Tota» Carbajal uno de los mejores arqueros de su época, ambos eran los guardametas de la Selección Mexicana y convivieron en los Mundiales de Suecia 58 y Chile, 62, aunque siempre el arquero de León fue el que ocupó el puesto titular, dejando al Tubo sin un solo minuto en Copa del Mundo.

