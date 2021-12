Colima aportó menos del 1% de firmas para la Revocación de Mandato de AMLO

*Se requería al menos del 3 por ciento de firmas de su Listado Nominal (Padrón de Electores).



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Los promotores colimenses de la Consulta Popular para la Revocación del Mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “no alcanzaron a recabar ni el 1 por ciento de las firmas” necesarias para realizar esta consulta Democrática.



El Instituto Nacional Electoral (INE) había aprobado que para la Consulta Popular se requisiera que la mayoría de Estados aportara, como mínimo, el 3 por ciento de firmas de su Listado Nominal (Padrón de Electores).



El Instituto Nacional Electoral (INE) a través de una tarjeta informativa indicó que de acuerdo con el reporte preliminar de avance en los apoyos (firmas), recibidos a través del aplicativo móvil para la revocación de mandato con corte al 25 de diciembre de este año se recibieron un millón 382 mil 31 apoyos (firmas) de los cuales un millón 80 mil 898 se verificaron en la Lista Nominal lo que representa el 39.19% del avance respecto a los apoyos requerido, dos millones 758 mil 227 firmas.



En este informe subraya que “únicamente dos entidades han alcanzado el número mínimo de firmas requerido” para la realización de la revocación de mandato: la CDMX y Tabasco.



Asimismo se detalla que 27 entidades tienen menos del 1% de las firmas de su listado nominal de electores.



Precisa que estados como Colima, Nayarit y Sonora el número de firmas alcanzado es menor al 3% del número requerido en cada entidad. Y en trece entidades el número de firmas recabado no supera el 10% del mínimo requerido.



Da cuenta de que el 25 de diciembre pasado el INE recibió aproximadamente 2 mil 398 cajas con firmas en formatos físicos las cuales serán cuantificadas y valoradas por la autoridad electoral. Informa que respecto a la modalidad de recepción un millón 370 mil 872 firmas fueron vía auxiliar y 11 mil 159 Por mi Apoyo.



Detalla que en el caso de las 301 mil 133 firmas, algunas de las inconsistencias encontradas fueron: la imagen no corresponde con el original de la CPV; se envió únicamente el anverso o reverso de la CPV; la imagen presentada no corresponde al físico de la CPV; imagen de la CPV en blanco y negro; imagen ilegible, la foto viva no corresponde a la persona que emite su apoyo, la imagen de la persona que emite el apoyo no fue tomada directamente.



Otras observaciones son: rostro no visible, firmas que no corresponden, inconsistencias entre los datos de la CURP y la clave de elector, apoyos duplicados del mismo promovente, registro solo en padrón electoral, baja del padrón electoral, apoyos recibidos que se encuentran en procesamiento, apoyo recibido que se encuentran en mesa de control.



El INE asevera que de lo anterior se concluye que la validez de las firmas recabadas en papel son la única puerta a una posible revocación de mandato del presidente de la república, ya que los apoyos recabados a través de la aplicación no son suficientes para alcanzar el umbral establecido en la ley.



Es de recordar que el 4 de febrero del próximo año el INE remitirá la convocatoria para la revocación de mandato si las firmas de apoyo alcanzan el 3% de la lista nominal de electores en 17 estados.