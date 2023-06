Trabajan en la prevención y eliminación del Dengue

*Capacitaron a personal de los comités de la salud de la Universidad de Colima.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Las y los integrantes de los comités de salud de la Universidad de Colima, como parte de la capacitación que les brinda el Centro Universitario para el Bienestar Integral (CUBI), atendieron la charla virtual: “Acciones para la prevención del dengue en planteles y dependencias universitarias”, que impartió Luis Arturo Hernández Gálvez, subdirector de Epidemiología, e Irene Carrasco, coordinadora de Determinantes Colectivos, ambos de la Secretaría de Salud en el estado.

Irene Carrasco dijo que el dengue es un problema del estado y país desde hace varios años y que se ha trabajado en acciones de contención para responder a esta situación; “sabemos que el dengue tiene un comportamiento cíclico y nos debemos preparar para evitarlo en la población”.

Comentó que la acción más importante para combatir el dengue es el saneamiento básico: “La solución está en todos y cada uno, con acciones básicas, sencillas, que no nos generen un costo importante; lo único que necesitamos es constancia y querer hacerlo. En Colima todavía no llueve, por lo cual es una buena oportunidad para revisar y eliminar criaderos que generan un riesgo potencial”.

Las acciones básicas consisten en lavar con cepillo o estropajo las paredes de los recipientes de agua (no importa su tamaño), principalmente la parte superior, cada siete días; tapar todo depósito que pueda almacenar agua y revisarlo cada semana para garantizar que se encuentre libre de huevecillos o larvas; voltear los recipientes que no se utilizan, colocarlos ordenados y bajo techo, así como tirar los recipientes y objetos que acumulen agua y ya no se necesiten, no importa su tamaño.

Expuso que el ciclo de reproducción del mosco Aedes Aegypti, desde huevo hasta su adultez, transcurre en aproximados 8 y 12 días bajo las condiciones de calor que hay en Colima, por eso es menester hacer estas revisiones por lo menos cada 15 días para eliminar los riesgos. Aseguró que si la ciudadanía realizara acciones básicas se podría evitar que hubiera huevecillos y con ello se evitaría el uso de productos químicos. Además, “se bajan costos y el personal que hace campañas de fumigación”.

Señaló que los moscos machos se alimentan de la savia de las hierbas o plantas y que son las hembras quienes se alimentan de sangre y prefieren la humana para reproducirse; ellas ponen entre 80 y 120 huevos cada 72 horas. Cada hembra vive un mes, por lo que una sola produce entre 800 y mil 200 huevos y deposita sus huevecillos en paredes de varios recipientes.

Advirtió que los huevos sobreviven hasta dos años en pilas, piletas y enseres que acumulan agua limpia, y hasta tres años en aljibes, coladeras y telebrejos.

Por su parte, Luis Arturo Hernández habló del panorama epidemiológico del dengue en lo que va del año, según el cual ha habido 62 casos confirmados, con 46 en Manzanillo, siete en Armería, dos en Colima, uno en Tecomán y seis en Villa de Álvarez.

Por último, dijo que las características clínicas de los 28 casos confirmados no son graves: presentaron fiebre, cefalea, dolor muscular, náuseas y vómito y 1os 34 confirmados con signo de alarma y dengue presentaron disminución de plaquetas, dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, aumento progresivo de hematocrito, irritabilidad, letargo, sangrado de mucosas, taquicardia e hipotensión postural.