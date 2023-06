Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

No se necesita ser analista político o experto en política para visualizar que el presidente del país al margen de su partido, Morena, lleva personalmente la batuta y el control de la sucesión presidencial, pues a través de su mañanera primero dio a conocer una larga la lista de los posibles precandidatos, después recortó esa lista y hubo hasta la renuncia de Tatiana Clouthier Ex Secretaria de Economía porque la borró, después dejó claramente entrever en eventos y marchas quien es su favorita, pero ante el conflicto interno reciente, como fue la cargada de los gobernadores para Claudia Sheinbaum ¿Romperá Ebrard con el juego del presidente?

¿ACUERDO PERVERSO EL DEL 5 DE JUNIO?

A pesar del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador con la veintena de gobernadores presentes y frente a los precandidatos entre ellos Ebrard, para fijar reglas acordaron de no manifestarse ni dar pronunciamientos a favor de las corcholatas, ni gobernadores ni funcionarios, pero sin decir aguas van, violando el acuerdo, el gobernador de Oaxaca Salomón Jara inició la cargada de los gobernadores respaldando públicamente a Claudia Sheinbaum, y en nombre de las mujeres lo hizo Indira Vizcaíno, gobernadora de “Nuestra Colima”, pues es quizás la más aguerrida de sus seguidoras, al tuitear «es tiempo de las mujeres» no dijo el nombre, le siguió Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, manifestó su respaldo a las mujeres, el ejecutivo estatal de Tamaulipas Américo Villarreal, hizo lo mismo, siete gobernadoras morenistas y dos hombres, y Rocío Nahle, Secretaria de Energía se pronunció igualmente, pareciera un simple juego perverso que hizo el presidente porque el acuerdo fue violado, y pretendieron dar atole con el dedo, de que no es dedazo, pues recomendaron que el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, realizara un mitin para «repartir fertilizantes» destapando al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, corcholata que bien se observa, solo participa para avalar la decisión presidencial.

LA RENUNCIA DE EBRARD ES UNA ADVERTENCIA POLÍTICA

Ante la violación del acuerdo del 5 de junio con las cargadas de los mandatarios, Marcelo Ebrard renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores e hizo temblar a la sucesión presidencial de Morena, pues bien saben que la posible salida de Ricardo Monreal quien tiene grupos en los estados y más aún de Marcelo Ebrard sería una bomba política de división porque logró consolidar una buena imagen, al tener inclusive más años de trabajo que Claudia al lado del propio Obrador, con una buena trayectoria y presencia nacional e internacional, dividiría mucho al morenismo nacional si se sale de la contienda, pues su renuncia no legitimaría a Claudia, por ello es una clara advertencia política para exigir piso parejo mediante una consulta más trasparente, independientemente de que renuncien los demás posteriormente para el proceso interno.

Ante la sorpresiva renuncia del ex canciller Marcelo Ebrard, y su posible salida de la contienda conjuntamente con Ricardo Monreal, por manifestarse inconformes por la cargada de los gobernadores y el avasallamiento del aparato oficial en favor de Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir urgentemente ayer domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador para reunirlos otra vez a los 4 fantásticos; Claudia, Marcelo, Ricardo y Adán Augusto para que mejor sellaran un nuevo pacto interno de unidad y para concertar nuevas reglas y lograr así que asistieran unidos ayer domingo al Consejo Político Nacional de Morena.

NUEVOS ACUERDOS DE MORENA

Del 12 al 16 de junio será el registro de las corcholatas, quienes deberán renunciar a sus cargos el mismo día del registro, los recorridos de los aspirantes serán del 19 de junio al 27 de agosto, las encuestas se levantarán del 28 de agosto al 3 de septiembre, el ganador se dará a conocer el 6 de septiembre, en este proceso no podrán involucrarse el presidente de la República, ni los miembros de su gabinete, ni los gobernadores ni sus funcionarios, tampoco los alcaldes, los legisladores federales ni locales. admitió ahora sí Morena no llevar solo las encuestas y se autorizó designar a 4 empresas privadas encuestadoras incluyendo a la de Morena y cuyos resultados deberán coincidir con al menos dos o tres de ellas, se incluyen en el juego a Manuel Velazco del partido Verde y Gerardo Fernández Noroña del PT.

MONREAL Y EBRARD AVANZARON

Sin lugar a dudas avanzaron en la negociación interna de piso parejo para incorporar 4 empresas privadas encuestadoras, que esperemos sean profesionales y de prestigio, no solamente la patito que tiene Morena y que su metodología es el dedazo disfrazado.

A la mayoría de los ciudadanos y analistas apartidistas, poco nos interesa los partidos, no nos preocupa si gana Morena o la Alianza Opositora del PRI, PAN y PRD, no nos interesa de verdad, lo que deseamos es que le vaya mejor al país y a Colima, porque hoy estamos abandonados los colimenses por el gobierno federal, queremos desterrar el histórico dedazo presidencial desde el centro, que tanto daño hace a la nación para avanzar en la democratización, urge dejar de culpar los problemas de la inseguridad a los demonios del pasado, ofreciendo abrazos no balazos y sin hacer casi nada, la próxima presidenta o presidente deseamos que no dependa del anterior, ni haga lo mismo, sino que avance más y mejor, que se deje de las fantasías ideológicas de que primero los pobres sin crearles fuentes de autoempleo, necesitamos más modernización de la administración pública federal y que se vean las obras públicas federales -que no vemos por ningún lado- y la solución a fondo de la alta violencia en nuestros estados.