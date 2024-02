TENSIÓN POLÍTICA DE PARTIDOS Y ASPIRANTES

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

En todos los partidos con registro oficial en nuestra entidad, ya sean los aliados con las dos fuerzas políticas más importantes que son Morena y el PRI, así como los independientes que prefirieron participar solos para lograr mantener su registro oficial, traen mucha tensión política porque llegaron los tiempos de las definiciones de sus Comités Nacionales y de los Comités del Estado de Colima para ungir a los candidatos oficiales en los tres niveles de gobierno, pues hay temas pendientes; ¿Quiénes para legisladores federales, ¡Cuáles participarán para legisladores locales y quiénes para alcaldes?, además ¿Como conformarán las planillas de los Ayuntamientos?, los aspirantes a los diferentes cargos locales también traen mucha tensión política porque no les han asegurado nada.

UN ERROR DEJAR AL PT SIN SENADURÍA

Estamos en las últimos días y horas de las definiciones por ello hubo nuevos acuerdos para realizar cambios por las presiones políticas y jaloneos internos, pareciera que estamos como en los partidos de fútbol no se define hasta que pita el árbitro el final, pues hasta en el último minuto pueden pitar un penalty y sacan al jugador o meten gol y cambian el resultado, así es la política, todavía no se define todo, pero mal demasiado mal se vería que Morena deje al PT sin la senaduría ni en segunda fórmula, después de haberle quitado la primera, pues argumentan que está en riesgo, como mal se ve también al PRI que agandalló las dos candidaturas al senado y no dejó a Martha Sosa o un panista en Manzanillo, aunque siguen cambiando nombres, por tal motivo Mely Romero ya tiene que comunicarse diario en la mañana antes de salir de casa a la oficina del CEN del PRI, ¿Disculpe en este día quien va en la segunda fórmula del senado para Colima, otra vez hubo cambio?

LAS CHICAS Y MADURAS PODEROSAS

Contrario a las chicas poderosas de Rosy Bayardo y Viridiana Valencia, ambas de Morena que ya traen las candidaturas en la bolsa, surgieron dos mujeres que son maduras y también poderosas políticamente, pero todavía siguen indecisas, se trata de Griselda Martínez de Manzanillo y Margarita Moreno en la capital, ambas están en las negociaciones con Movimiento Ciudadano ya que el partido requiere mantener su registro oficial estatal, pero ambas mujeres consideran que tienen capital político para ganar ya sea las dos senadurías o también los dos municipios más grandes y relevantes del estado, el puerto y la capital. Siguen haciendo ruido político antes de definirse.

LA ELECCIÓN DEL 2024 TRAE APAREJADA LA DEL 2027

De sobra es conocido para los que se interiorizan en los análisis políticos, que la elección del 2024 trae aparejada o anexada la estrategia de las fuerzas políticas que armaron futurismo político rumbo a la elección del 2027, fecha en que dejará la gubernatura Indira Vizcaíno, y lo que ocurre aquí en Colima está ocurriendo en todos los estados del país, todos los grupos políticos de los partidos en los estados están moviendo sus piezas del ajedrez político para lograr espacios relevantes que sean de peso para considerarlas como plataformas políticas para ganar las candidaturas oficiales de sus partidos en busca de las gubernaturas en los estados. Una vez que se defina en junio la elección el panorama estatal en Colima lo visualizaremos mejor.

AUMENTO DE TARIFA AL TRANSPORTE DESPUÉS DE LA ELECCIÓN

Armando González Manzo nuevo titular de Movilidad hábilmente para evitar nuevamente los paros de los camiones urbanos y taxis como ya lo hicieron con la anterior titular, exigiendo incremento de la tarifa, solo acordó con ellos que analizarán esta problemática después de las elecciones, pues en el caso del transporte público urbano el gobierno estatal desde hace cerca de diez años no les aumenta ni un peso a su tarifa por ello es de las más baratas en todo el país, a pesar de que el combustible no ha dejado de aumentar y nada se compara al precio de hace años, así como las refacciones, mantenimiento y sueldos de choferes, por ello están prácticamente en la lona.

El gobierno estatal los ahorcó con tanta tardanza porque es demasiado fácil y cómodo no aumentarles la tarifa del pasaje para que no los critiquen, pues el gobierno estatal o federal no pierden nada, porque no ponen ni un peso de subsidio o de su bolsa ni para pagar a los descuentos de los estudiantes y personas de la tercera edad o con discapacidad, todos los descuentos del 50% los pagan los mismos transportistas, por ello hace bien estratégicamente el titular Armando González en postergar la decisión que depende más del gobierno del estado a través del Consejo Consultivo del Transporte, pues el ex gobernador Nacho Peralta nunca se preocupó ni les autorizó ningún aumento, se lavó las manos y aun así perdió la gubernatura, luego entonces nada tiene que ver el sacrificio de los transportistas que hacen para estar quebrados, y el gobierno pretende beneficiar al partido en el poder o al gobernador en turno, y al contrario todos los transportistas y sus familias votaron en contra del PRI porque en realidad es criminal lo que hacen con este sistema de política tarifaria obsoleta de negarles aumentos conforme a la realidad económica porque así jamás modernizarán al transporte público urbano y su urbano.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.