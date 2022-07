Técnicas para tratar de calmar la mente

CN COLIMANOTICIAS

México.- Todos tenemos momentos en los que el estrés o la ansiedad se apoderan de nosotros; y en esos casos es necesario echar mano de las herramientas que tengamos disponibles para salir de la crisis y ayudar a calmar la mente.

Ejercicios mentales que te ayudarán a cambiar el enfoque de tu mente:

Piensa en cosas que comiencen con diferentes letras

¿Alguna vez jugaste “Basta”? Pues este ejercicio es muy similar a ese viejo juego, en el que tenías que encontrar diversas palabras (nombres propios, ciudades, países, animales, cosas, plantas, etcétera) que comenzaran con una misma letra.

Así, cuando te encuentres en medio de un momento estresante o angustiante, prueba a pensar en diferentes cosas que comiencen con las letras del abecedario, puedes elegirlas en orden (A, B, C, D. etcétera) o de forma aleatoria.

Esta técnica ayuda porque es una manera fácil de involucrar la parte racional de tu cerebro, lo cual ayuda a calmarte en un momento tenso o que te provoque ansiedad. Al involucrar tu racionalidad, tu cerebro se vuelve capaz de pasar de la preocupación a la lógica.

Cuenta hacia atrás de siete en siete

Otra forma de activar la parte racional de tu cerebro es contar hacia atrás, más aún si lo haces de siete en siete, a partir del 100. ¿Por qué funciona esta técnica? Se debe a que, al estar abrumado por una emoción, es más difícil usar la corteza prefrontal, la parte del cerebro a cargo de la lógica, la toma de decisiones a largo plazo y el pensamiento complicado; al contar hacia atrás, puedes acceder a esa parte del cerebro y, posteriormente, sentirte más tranquilo.

Respiración consciente y afirmaciones positivas

La respiración consciente ayuda a que el sistema nervioso cambie a un estado tranquilo y parasimpático (en oposición al estado simpático que lo estresa). Esto, a su vez, devuelve el flujo de sangre al cerebro, por lo que podrás pensar con más claridad.

Al realizar un ejercicio de respiración, puedes ir un paso más allá si lo combinas con afirmaciones positivas para reforzar aún más un estado mental tranquilo.

Meditación

No solo se ha demostrado que la meditación alivia el estrés y la ansiedad, sino que también aumenta la sensación general de bienestar. Quizás sentarse en posición de flor de loto para meditar no sea del agrado de todos, pero la meditación no sólo se realiza de esta forma, sino que puede experimentarse con cualquier actividad que involucre la atención plena, desde tomar una bebida caliente, hasta salir a caminar, dibujar o colorear. Todo se reduce a cómo te gusta aprovechar el momento presente.

Sigue un color

Otra alternativa para calmar tu mente en un episodio de estrés o ansiedad es activar tus sentidos al dirigir tu atención a un color en particular. Mira a tu alrededor y encuentra todo lo que puedas ver que sea azul, por ejemplo, luego repite con verde, amarillo o cualquier otro color.

También puedes llevar esto un paso más allá al incorporar movimiento; puedes salir a caminar y buscar en el trayecto las cosas del color que hayas elegido; esto te ayudará a despejar y tranquilizar tu mente en menos tiempo.

Es un hecho que deberás enfrentarte a situaciones estresantes o angustiantes en algún momento, y a veces muy frecuentemente, pero cuando sabes cómo manejar esos estados emocionales y calmar tu mente ante ellos, no tienen por qué controlarte a ti. Recuerda que redirigir tu enfoque e involucrar diferentes partes de tu cerebro puede hacer maravillas para ayudarte a pasar a un estado mental más tranquilo.

Con información de Harmonia.la