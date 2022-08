Sin feminicidios, Colima es el estado más violento contra las mujeres: Kathia Castillo

*La diputada única del PES dice que es preocupante que nadie esté hablando del tema de seguridad.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para la diputada única del PES, Kathia Zared Castillo Hernández, “es preocupante” que los diputados de la fracción parlamentaria de Morena durante sus intervenciones en tribuna esquiven el tema de la seguridad en el Estado, asentando que hoy en día “Colima se posiciona en el primer lugar nacional de feminicidios”, lo cual es negado por las autoridades de los tres niveles del Gobierno que califican a los mismos como simples “homicidios dolosos”.



La Legisladora del PES en su intervención en tribuna dio a conocer algunos encabezados de diversos medios de información de circulación nacional, en los que se posiciona a Colima como la entidad “más violenta para las mujeres”.



Retomó la información del periódico El Universal que señala que en “Sin feminicidios, Colima es el estado más violento contra las mujeres” durante el primer semestre del año.



Se preguntó: “¿Es esta su transformación feminista? Muchos de los asesinatos de mujeres ni siquiera han sido tipificados como feminicidios. ¿Dónde están mis compañeras que en más de una ocasión han usado el paliacate verde? No las veo alzando la voz por esta violencia contra nosotras. ¿Solamente se vale hacer ruido cuando es mediáticamente conveniente? ¿O cómo?”



Dijo que “es difícil de entender cómo las cifras oficiales hoy nos hablan de un primer semestre del 2022 tan violento para las mujeres pero a su vez no se habla de feminicidios si no de homicidios dolosos”.



Asentó que es “preocupante que nadie esté hablando del tema de seguridad. Ya son pocos los medios de comunicación que informan sobre la situación y entiendo que esto no es culpa de ellos, se que ellos toman la información de fuentes oficiales como lo es comunicación social del Gobierno Estatal. Es decir el problema radica en las instituciones del ejecutivo”.



Refirió que las autoridades estatales “mal informan a la población por estar rebasados” en materia de seguridad.



También critico que “que en la poca información que se comparte trata de revictimizar a las víctimas. Lo voy a decir aunque no quieran escucharlo: no todas las víctimas son gente relacionada con el crimen organizado, esto ya no se puede ocultar. Me parece injusto que por querer calmar las cosas mediáticamente se mal informe a la población y se desprestigie la vida de alguien”.