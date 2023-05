Sec. Torres Quintero T.M. más allá de las aulas

Pupitre al Fondo

Por: Blanca F. Góngora

La secundaria “Gregorio Torres Quintero” turno matutino de Tecomán siempre ha sido un referente de calidad educativa y con acciones como la que tienen programada para este viernes 12 mayo demuestran una vez más la importancia del trabajo colegiado, donde los maestros de todas las asignaturas de los terceros grados, liderados por su director, el maestro Juan Carlos Mesina, llevarán a la comunidad un programa histórico, artístico y educativo.

El evento es denominado «Ay Jesusa» y es el resultado del proyecto transversal que esta secundaria lleva a cabo desde febrero de este año, el cual, como me comentó el maestro Pascasio Gutiérrez, uno de los más entusiastas participantes, tiene como base el nuevo programa de la “Escuela Mexicana”, misma que pide que los proyectos salgan a la comunidad.

El proyecto transversal que se presentará a la comunidad tecomense a las 19:00 horas en el muy conocido parque “González Lugo” está enfocado en Historia de México sí, pero participan todas los maestros desde sus respectivas áreas de enseñanza, lo cual, siendo sincera, parece sencillo pero implica mucha planeación didáctica y estratégica, porque en primer lugar y como siempre hemos sabido, los maestros de secundaria se enfrentan siempre a la gran dificultad de coincidir en los tiempos ya que sus cargas horarias por lo general están distribuidas en distintos centros de trabajo contrario a lo que pasa en las primarias. Entonces desde ahí empieza el reto, seguido de las implicaciones de la coordinación de los temas de las distintas asignaturas o materias que se retoman en el proyecto, el cómo las llevarán a cabo, el qué evidencias de aprendizajes tendrán los maestros para saber los conocimientos y habilidades adquiridas en este proyecto, cómo evaluarán, qué implicaciones familiares y económicas conlleva esto y un largo etcétera.

Es un evento gratuito y abierto al público en general donde 156 estudiantes de tercer grado participan en distintos roles para poner en escena muestras de música, baile, poesía y gastronomía de la época de la Revolución. He visto sus ensayos y a los maestros dirigiéndolos y por nombrar a algunos, porque no puedo nombrar a todos, menciono a la maestra Rosita Montero, maestra de Historia, que por cierto fue mi maestra y sigue siendo una partidaria de este tipo de actividades, al maestro Pedro Solis quien no puede faltar con su teclado y su contagioso amor por la música, además considero importante recalcar que este tipo de actividades es posible también gracias a la colaboración de todo el personal de apoyo y administrativo porque en las secundarias ellos son parte importante del equipo y tiene una influencia grande y son guía y motivadores de los estudiantes.

La secundaria “Gregorio Torres Quintero” turno matutino es parte importante de la comunidad y sale hoy de sus aulas para estar más cerca de ella y contribuir con un evento para el aprendizaje y la convivencia familiar, como se hacía hace muchos años en las pequeñas comunidades donde la escuela abría sus puertas y se convertía en epicentro comunitario para la convivencia artística y cultural.

Si bien es cierto, las circunstancias de ahora han cambiado por los altos índices de violencia que sufrimos, lo que ha hecho que las escuelas no tengan más opción que irse cerrando físicamente, como una forma de autoprotegerse de lo que sucede en el exterior por lo que todas aspiran a tener bardeado perimetral más que los barandales de antaño pero creo que conforme el gobierno garantice condiciones más seguras para la población, las escuelas volverán poco a poco a ser lo que en algún momento fueron: instituciones de puertas abiertas para el bien de las familias y los habitantes en general.

